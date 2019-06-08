А человек справа от меня — тема для отдельного эссе.

Этого офицера многие опознали по печально знаменитой фотографии с одного из прошлых "винтиловых" — там он скручивает совсем ребенка…

И там, и тут у него невеселая физиономия, и сам он совсем не показался мне при встрече (уже далеко не первой) — ни садистом, ни дураком. Он был даже довольно вежлив.

И если бы удалось приватно сесть с ним за рюмкой-другой чая, он бы, я думаю, рассказал довольно тоскливые вещи про свое когнитивное состояние. И про тех, что сверху, высказался бы, может, и не лучше меня, но гораздо предметнее.

Но он ощущает себя государевым человеком на государевой службе. Он — соскоб с нашей заскорузлой кожи, типовой образец ДНК.

Рискну предположить, что Россия для него — это нечто не просто превыше человека (любого, и себя тоже), но и — вообще вне человека.

То есть, глядя его глазами, есть вот эта (как правило крупными буквами) РОССИЯ, а есть какой-то Иван, с которым, может быть, и поступили несправедливо, но это же не повод выступать против РОССИИ!

А всякий, кто выходит против власти, заведомо против РОССИИ, разумеется…

Так я понимаю его логику.

Я бы попробовал объяснить ему — мою, но именно для того, чтобы не допустить контакта, меня и таких как я вымели вон с федерального телевидения 20 лет назад…

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