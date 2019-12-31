"20 дубль": в сети припомнили роковой "юбилей" Путина у руля России

В сети напомнили об исторической речи президента России Бориса Ельцина от 31 декабря 1999 года, в которой он объявил об уходе в отставку и о том, что его преемником станет Владимир Путин.

Ролик опубликовали на кремлевском Telegram-канале "Пул N3". В нем Ельцин говорил, что хочет сделать жизнь россиян хоть немного лучше, а потому дает дорогу новому поколению (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, обнародовано еще одно видео 20-летней давности – новогоднее поздравление только назначенного исполняющим обязанности президента РФ Владимира Путина. В нем он призывал россиян "поднять бокалы за новый век России".

Владимир Путин 20 лет назад Скриншот видео

Последнее обращение Бориса Ельцина Скриншот видео

В свою очередь художник-карикатурист Сергей Елкин на страницах DW напомнил о том, что глава страны-оккупанта остается у ее руля уже два десятилетия, и забавно высмеял этот факт в новой работе.

На ней Путин снимается в очередном новогоднем поздравлении, ему ассистирует Снегурочка с табличкой "2000-2020". Она говорит: "Новогоднее обращение. 20 дубль".

Владимир Путин Сергей Елкин для DW

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что пока еще рано говорить о его уходе в 2024 году с поста главы РФ. В интервью газете Corriere della Sera он заметил, что в данный момент на этой должности ему есть чем заняться.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.