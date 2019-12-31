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31 декабря • обновлено в 12:43
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"20 дубль": в сети припомнили роковой "юбилей" Путина у руля России

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В сети напомнили об исторической речи президента России Бориса Ельцина от 31 декабря 1999 года, в которой он объявил об уходе в отставку и о том, что его преемником станет Владимир Путин.

Ролик опубликовали на кремлевском Telegram-канале "Пул N3". В нем Ельцин говорил, что хочет сделать жизнь россиян хоть немного лучше, а потому дает дорогу новому поколению (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, обнародовано еще одно видео 20-летней давности – новогоднее поздравление только назначенного исполняющим обязанности президента РФ Владимира Путина. В нем он призывал россиян "поднять бокалы за новый век России".

Владимир Путин 20 лет назад

Владимир Путин 20 лет назад

Скриншот видео

Последнее обращение Бориса Ельцина

Последнее обращение Бориса Ельцина

Скриншот видео

Новости
Был худой и без ботокса: как изменился Путин за 20 лет у власти в России

В свою очередь художник-карикатурист Сергей Елкин на страницах DW напомнил о том, что глава страны-оккупанта остается у ее руля уже два десятилетия, и забавно высмеял этот факт в новой работе.

На ней Путин снимается в очередном новогоднем поздравлении, ему ассистирует Снегурочка с табличкой "2000-2020". Она говорит: "Новогоднее обращение. 20 дубль".

Владимир Путин

Владимир Путин

Сергей Елкин для DW

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что пока еще рано говорить о его уходе в 2024 году с поста главы РФ. В интервью газете Corriere della Sera он заметил, что в данный момент на этой должности ему есть чем заняться.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Борис Ельцин Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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