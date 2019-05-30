В Кремле готовятся к трансферу власти в Чечне и к возможному смещению нынешнего главы республики Рамзана Кадырова.

Снимут ли Кадырова? Это бессмысленный вопрос. Тут надо знать или не знать. Я не знаю. Для меня это абсолютная новость.

Исходя из того, что я знаю, я так не думаю. Всем кажется, что Кадырова снять невозможно, что Кадыров никакой не президент, а царь, бог и воинский начальник в Чечне. И что снять его – это значит спровоцировать если не гражданскую войну, то во всяком случае новый виток неподчинения Чечни.

Так нам кажется. Но, как говорят, когда кажется, надо креститься.

Рамзан Кадыров Беларуская Праўда

Вполне возможно, что я и все, кто так говорят и так думают, абсолютно не правы, и от снятия Кадырова абсолютно ничего не изменится. Его снимут так же легко, как легко снимут любого руководителя любого региона. И после этого произойдет ужасное: не произойдет вообще ни-че-го.

Когда-то казалось, что Лужков прямо врос в Москву, 20 с лишним лет руководил. Но сняли Лужкова – и вообще ничего не случилось. Транспортные пробки в Москве стали меньше.

Поэтому я вполне допускаю такой вариант, абсолютно ничего невероятного в нем не вижу. Я о нем ничего не знаю, и мне он кажется странным. Но я не считаю, что он противоречит законам природы, что есть какой-то административный закон природы, который запрещает снимать Кадырова. Нет. Такого закона нет.

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