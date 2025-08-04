Житомирского депутата Костюшко выгнали из фракции из-за паспорта РФ – СМИ

Владелица группы агрокомпаний "Заря Агро групп", депутат Житомирского областного совета Ирина Костюшко была вынуждена выйти из фракции "Пропозиція", по спискам которой она прошла в совет в 2020 году, вероятно, из-за наличия у нее российского паспорта.

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Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на издание "Коротко.Про".

Официально она сама написала заявление о выходе из депутатского объединения, пояснив этот факт пресным "различием во взглядах": "Мое решение о выходе из фракции является результатом определенного этапа моей политической эволюции. Со временем мои взгляды на ключевые вопросы начали отличаться от позиции большинства фракции, и я считаю, что для меня важно действовать согласно моим убеждениям и обещаниям, данным избирателями", – объяснила депутат.

Еще в 2015 Костюшко баллотировалась по мажоритарному округу в Коростенском районе, впоследствии вошла в провластную тогда партию "Блок Петра Порошенко", была представителем пятого президента на одном из округов Житомирщины. В 2020 году перешла в политический проект мэров нескольких крупных городов – партии "Предложение", во главе которой вместе с бывшим главой Житомирской ОГА Игорем Гундичем избралась в местный облсовет во второй раз.

"Впрочем, в начале этого года руководству фракции "Предложение" в Житомирском облсовете, вероятнее всего, стало известно о факте наличия у Костюшко российского паспорта и рисков, которые он несет и для политической силы, и для региона в целом", – говорится в материале.

По данным журналистов, в открытых данных о Костюшко есть информация по меньшей мере о двух загранпаспортах страны-агрессора, один из которых ей якобы выдавали в посольстве России в Киеве. Например, раньше через простой поиск можно было найти упоминание о паспорте 53 02 94622 (вероятнее всего, ошибка в номере, он должен быть шестизначным, обычно в реестрах пропускают ноль – 094622). Кроме того, доступны также данные, по которым Костюшко, на тот момент владелица ресторана "Италидзе" в Киеве, получала услуги Приватбанка не позднее 2018 года – как российская гражданка (паспорт, по данным утечки, выданный посольством России в Украине).

В распоряжении редакции есть скан-копия этого паспорта.

Несмотря на то, что в утечке указано, что паспорт выдан посольством, 51 15 – это серия, соответствующая Корякскому автономному округу (ранее был отдельным регионом, сейчас присоединен к Камчатскому краю). Соответствующее подразделение 821-001, вероятно, формально выдало паспорт и передавало через посольство, основанием для гражданства могли быть дальние связи родственников. Поскольку Костюшко училась в Южно-Сахалинске и Хабаровске.

Согласно данным сервиса проверки российских паспортов, которые приводит издание, оба документа по состоянию на данный момент не числятся среди недействительных.

В распоряжение редакции также попали данные о подаче отдельной заявки на гражданство России еще в 2009 году от имени Ирины Миронюк (предыдущая фамилия Костюшко).

Откуда у предпринимателя может быть российский паспорт? Костюшко окончила школу в Южно-Сахалинске, училась в медицинском училище в Казахстане, затем поступила в Хабаровский медицинский институт. В середине 90-х доучивается в Киеве на врача-гинеколога. Так что времени выйти из гражданства России, особенно после вторжения в Крым и на Донбасс в 2014 году, – было достаточно, отмечает издание.

"Сохраненное Костюшко гражданство России на четвертом году войны – это то, что может похоронить репутацию любой политической силы и руководства региона. Поэтому, по данным источников, на уровне региональной власти было рекомендовано по меньшей мере исключить женщину из фракции, а в дальнейшем – лишить мандата депутата областного совета. Похоже, что Костюшко все же приложила немалые финансовые усилия для продвижения своих интересов в региональном парламенте, поэтому ей разрешили выйти из фракции, сохранив формально лицо", – говорится в статье.

Авторы напоминают, что украинское законодательство не предусматривает прямой уголовной ответственности депутатов областных советов за двойное гражданство с Россией. Однако проголосованные в первом чтении изменения, принятые в законопроекте №11469, предполагают, что наличие российского документа будет почти автоматическим основанием для лишения украинского паспорта. А это, в свою очередь, очевидный повод для лишения депутатского мандата в областном да и в любом другом совете.

Также, по мнению журналистов, назрел вопрос более тщательной проверки не только непосредственно кандидатов на должности в региональных органах местного самоуправления, но и их бизнесов на предмет связей со страной-агрессором.