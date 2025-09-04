УкраїнськаУКР
русскийРУС

За взятку обещал службу в тылу и дальнейшее списание: полиция разоблачила деловода одной из воинских частей. Фото

София Закревская
Расследование
2 минуты
138
За взятку обещал службу в тылу и дальнейшее списание: полиция разоблачила деловода одной из воинских частей. Фото

Национальная полиция Украины сообщила о подозрении деловоду технической части Главного картографического центра ВСУ в одной из воинских частей, который также имеет статус адвоката. Он обещал военнообязанному за взятку организовать службу в тылу и дальнейшее списание с военной службы.

Видео дня

За свои "услуги" фигурант дела хотел получить 10 000 долларов. Об этом сообщили на сайте Нацполиции.

За взятку обещал службу в тылу и дальнейшее списание: полиция разоблачила деловода одной из воинских частей. Фото

Детали дела

За неправомерную выгоду деловод обещал повлиять на принятие решений уполномоченными лицами одного из РТЦК и СП и одной из воинских частей Киевской области по трудоустройству военнообязанного на тыловую должность с последующим избежанием участия в боевых действиях.

Кроме тыловой должности, правонарушитель также гарантировал военнообязанному прохождение базовой военной подготовки "на бумаге" с последующей организацией процедуры его будущего списания с военной службы через военно-врачебную комиссию.

Следователи задокументировали по меньшей мере три факта получения мужчиной средств несколькими траншами. 3000 долларов фигурант получил лично, а еще более 183 000 гривен – перечислением на его банковскую карточку.

За взятку обещал службу в тылу и дальнейшее списание: полиция разоблачила деловода одной из воинских частей. Фото

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков у деловода. По их результатам мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется прокурорами Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона. Оперативное сопровождение обеспечивают сотрудники Департамента защиты интересов государственности СБ Украины", – сказано в сообщении.

За взятку обещал службу в тылу и дальнейшее списание: полиция разоблачила деловода одной из воинских частей. Фото
За взятку обещал службу в тылу и дальнейшее списание: полиция разоблачила деловода одной из воинских частей. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители в Закарпатской области разоблачили схему по незаконному пересечению границы, в которой организатор предлагал взятку пограничнику. Речь идет о 24-летнем местном жителе: он намеревался незаконно переправить в Румынию двух военнообязанных мужчин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!