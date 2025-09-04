За взятку обещал службу в тылу и дальнейшее списание: полиция разоблачила деловода одной из воинских частей. Фото

Национальная полиция Украины сообщила о подозрении деловоду технической части Главного картографического центра ВСУ в одной из воинских частей, который также имеет статус адвоката. Он обещал военнообязанному за взятку организовать службу в тылу и дальнейшее списание с военной службы.

За свои "услуги" фигурант дела хотел получить 10 000 долларов. Об этом сообщили на сайте Нацполиции.

Детали дела

За неправомерную выгоду деловод обещал повлиять на принятие решений уполномоченными лицами одного из РТЦК и СП и одной из воинских частей Киевской области по трудоустройству военнообязанного на тыловую должность с последующим избежанием участия в боевых действиях.

Кроме тыловой должности, правонарушитель также гарантировал военнообязанному прохождение базовой военной подготовки "на бумаге" с последующей организацией процедуры его будущего списания с военной службы через военно-врачебную комиссию.

Следователи задокументировали по меньшей мере три факта получения мужчиной средств несколькими траншами. 3000 долларов фигурант получил лично, а еще более 183 000 гривен – перечислением на его банковскую карточку.

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков у деловода. По их результатам мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется прокурорами Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона. Оперативное сопровождение обеспечивают сотрудники Департамента защиты интересов государственности СБ Украины", – сказано в сообщении.

