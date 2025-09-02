На Закарпатье разоблачили 'схему' по незаконному пересечению границы: организатор предлагал взятку пограничнику. Фото

Правоохранители в Закарпатской области разоблачили схему по незаконному пересечению границы, в которой организатор предлагал взятку пограничнику. Речь идет о 24-летнем местном жителе: он намеревался незаконно переправить в Румынию двух военнообязанных мужчин.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе 2 сентября. Сейчас мужчине сообщили о подозрении.

Что известно

По данным следствия, для организации незаконной схемы переправщик обратился к военнослужащему одного из подразделений охраны госграницы. Он предложил пограничнику 6 тысяч долларов США за информацию о местах расположения нарядов и технических средств.

Впрочем, военный отказался от денег и сообщил о попытке подкупа компетентным органам.

Задержание фигуранта

Правоохранители задержали организатора в городе Виноградов Береговского района, когда тот получал от двух "клиентов" часть вознаграждения в размере 1000 долларов США.

В отношении обоих закарпатцев, которые пытались незаконно пересечь границу, составлены админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП – "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

"Организатора противоправной деятельности задержали по ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" и ч. 3 ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, в Николаевской, Черкасской и Черновицкой областях Украины раскрыли лиц, причастных к схеме уклонения от мобилизации. Расследования ведутся в отношении шести фигурантов, всем подозреваемым грозит лишение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области были разоблачены очередные незаконные "перевозчики" нарушителей за границу. Они пытались переправить уклонистов через Молдову, но трансфер оказался неудачным.

