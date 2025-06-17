Взорвали авто военного и готовили теракты на Харьковщине: в Украине разоблачили и наказали трех агентов ГРУ. Фото

В Харькове трое местных жителей получили по 15 лет заключения с конфискацией имущества за сотрудничество с российской военной разведкой. Они организовали теракт, в результате которого тяжело пострадал украинский военный.

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Благодаря СБУ удалось не только разоблачить агентов, но и предотвратить серию новых терактов, которые они готовили по указанию спецслужб государства-агрессора. Об этом сообщили в пресс-службах СБУ и Офиса генпрокурора.

Речь идет о подрыве автомобиля украинского военнослужащего летом 2024 года. Тогда защитник получил тяжелые ранения. По словам контрразведчиков, агенты следили за потерпевшим, выяснили, где он паркует авто, и заложили под него взрывчатку. После совершенного они готовили новую атаку, но были задержаны СБУ при попытке спрятать еще одно самодельное взрывное устройство в тайнике.

Правоохранители вышли на след четырех человек, связанных с подрывом, и задержали их, когда те уже готовили новую диверсию - очередное взрывное устройство планировали спрятать в заранее обустроенном тайнике. Одного из агентов поймали прямо после того, как он закопал взрывчатку в посадке на окраине Харьковского района.

Среди задержанных - инженер-программист, бывший военный и безработный. Все они жители Харьковщины, и все - завербованы российскими спецслужбами. Координировал их боевик так называемой "ДНО", который сотрудничает с ГРУ РФ. Через Telegram он давал задания, предоставлял инструкции, собирал отчеты.

Агенты также передавали оккупантам данные о расположении украинских военных - обозначали их на картах и присылали скриншоты с точными координатами. Собирали информацию, а параллельно готовили новые преступления. Среди их планов было даже повреждение железнодорожного пути - они должны были устроить аварию, чтобы пустить под откос поезд и сорвать поставки техники на передовую.

Во время задержания у злоумышленников изъяли взрывчатку, телефоны, компьютеры, а также доказательства контакта с кураторами. Один из осужденных оказался активным сторонником "русского мира", делился пророссийскими взглядами в чатах и публично оправдывал агрессию РФ против Украины.

На основании собранных СБУ доказательств суд признал трех агентов виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 (приобретение, ношение, хранение и передача взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения);

ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств);

чч.1, 3 ст.436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные повторно).

Четвертый участник группы еще находится под следствием. Все фигуранты ожидали приговора, находясь под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области СБУ задержала агента ФСБ, которая готовила теракты и наводила удары РФ. Женщина также изготавливала самодельные взрывные устройства и передавала россиянам координаты объектов Сил обороны.

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