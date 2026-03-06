Вымогал $1 млн за 'решение вопроса': в Винницкой области задержали заместителя начальника полиции. Фото

В Винницкой области правоохранители задержали заместителя начальника Хмельницкого районного отдела полиции – начальника следственного отделения Игоря Маринюка. Следствие считает, что чиновник требовал более 1 млн долларов за решение вопроса в уголовном производстве по земельному участку площадью около 200 гектаров.

Информацию о задержании обнародовали в Facebook-группе "Комитет безопасности движения". В сообщении отмечается, что чиновника подозревают в вымогательстве неправомерной выгоды в крупном размере. Сообщение о подозрении ему вручили 3 марта 2026 года. Следственные действия по делу продолжаются.

Также в общественной организации "Ревизия власти" заявили, что перед вручением подозрения Маринюк, по имеющимся данным, уволился со службы в Национальной полиции по собственному желанию в 2026 году.

Подозрение в вымогательстве

По информации Виталия Павловского, председателя общественной организации "Ревизия власти", действия Игоря Маринюка квалифицируют по статье 189 Уголовного кодекса Украины – вымогательство. Речь идет о получении средств за содействие в решении уголовного производства, в котором фигурировал земельный участок площадью около 200 гектаров.

В общественной организации заявили, что расследованием занимается Государственное бюро расследований. Там ожидают полного выяснения обстоятельств дела.

"Мы убеждены, что Государственное бюро расследований проведет всестороннее и беспристрастное расследование", – отметили в сообщении.

Следственные действия ГБР

По данным ОО "Ревизия власти", работники ГБР провели обыски в нескольких местах. В частности, следователи работали по месту жительства фигуранта в городе Винница, а также в служебных помещениях Хмельницкого районного отдела полиции.

Во время обысков правоохранители якобы изъяли вещи и документы, которые могут иметь значение для расследования. Среди них мобильные телефоны, записи и блокнот с указанием лиц, которых следствие рассматривает как возможных должников или участников договоренностей.

Сейчас мера пресечения фигуранту еще не избрана. Следователи проверяют изъятые телефоны, цифровые данные, записи и документы, а также контакты чиновника. Отдельно устанавливают возможных свидетелей и участников событий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бывшего заместителя начальника Одесского областного ТЦК и СП заочно подозревают в незаконном обогащении на 37,7 млн грн. Следствие считает, что элитные дома, автомобили и денежные активы оформлялись на родственников для сокрытия реального происхождения средств, тогда как сам фигурант фактически ими пользовался.

