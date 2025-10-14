Выдавали себя за сотрудников СБУ: в Одессе и Львове задержали 8 диверсантов, которые работали на РФ

Контрразведка СБУ совместно с Нацполицией задержала восьмерых агентов, которые действовали в интересах российских спецслужб. Часть из них поймали во время диверсий в Одессе, еще двух – после попытки поджогов во Львове.

Видео дня

По данным следствия, злоумышленники в возрасте от 19 до 73 лет были завербованы дистанционно. Им обещали быстрый заработок за задания, которые на самом деле имели диверсионный характер. В двух случаях оккупанты представлялись "сотрудниками СБУ", чтобы получить доверие украинцев.

Как действовали завербованные

В Одессе задержали местного безработного, который готовил взрыв на железнодорожных путях во время движения поезда. СБУ успела его разоблачить до момента закладки взрывчатки – агент пытался установить самодельное устройство, которое забрал из подготовленного россиянами схрона.

Кроме того, в Одесской области поймали еще семь человек, которые жгли релейные шкафы на железной дороге. Поджигатели снимали свои действия на камеру для отчетности перед кураторами из РФ. Их целью было усложнить движение военных поездов и поставки для Вооруженных сил.

Вербовка под видом патриотизма

Во Львове разоблачили двух 19-летних юношей, которые подожгли отделение почты и двери нескольких квартир. Как выяснили контрразведчики, российские спецслужбы выдавали себя за СБУ и убеждали ребят, что те участвуют в "спецоперации" против преступников.

Таким образом враг пытался воспользоваться доверием граждан к украинским силовым структурам. Задачи подавались как "патриотические", хотя фактически имели целью дестабилизировать ситуацию в тыловых регионах.

Наказание и следственные действия

Всем задержанным объявлено подозрения по двум статьям Уголовного кодекса – диверсия и умышленное уничтожение имущества путем поджога. Санкция предусматривает от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Расследование продолжается под процессуальным руководством областных прокуратур. Комплексные действия проводят сотрудники СБУ и Нацполиции в Одесской и Львовской областях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении двум полковникам российской армии – Николаю Варпаховичу и Олегу Скитскому. Именно они командовали ракетным ударом по жилому дому в Умани 28 апреля 2023 года. В результате той атаки погибли 24 мирных жителя, среди них – шестеро детей, еще девять человек получили ранения.

Также, СБУ заочно сообщила о подозрении российскому чиновнику войск РФ, который командовал подрывом Каховской гидроэлектростанции. Речь идет о генерал-майоре Владимире Омельяновиче – начальника штаба, первого заместителя командующего группировки "Днепр" вооруженных сил страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!