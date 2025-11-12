Вместо билета – тайник в нише для одеял: пограничники разоблачили схему незаконного пересечения границы. Фото

Украинские пограничники совместно с полицией разоблачили канал незаконной переправки мужчин через государственную границу. Организаторы схемы переправляли людей в отсеках пассажирских поездов, курсировавших из Украины в Польшу.

За "путешествие" каждый нарушитель платил 11 тыс. долларов. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Подробности дела

Канал незаконной переправки граждан Украины через государственную границу разоблачили под процессуальным руководством прокуратуры. По информации ГПСУ, поиск "клиентов" проходил через личные знакомства.

Нарушителям предоставляли детальный инструктаж по пересечению границы и способам маскировки. Организаторами схемы оказались двое пожилых мужчин.

Во время проверки одного из поездов правоохранители обнаружили правонарушителя, скрывавшегося в нише для хранения одеял. За незаконное пересечение границы мужчины платили по 11 тыс. долларов.

На данный момент оба фигуранта задержаны, им сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, украинские пограничники вместе с правоохранителями разоблачили организатора международного канала незаконной переправки лиц за границу. 29-летний уроженец Волынской области предлагал уклонистам "полный пакет услуг".

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, помогал уклонистам незаконно пересечь границу в обход пунктов пропуска. Стоимость "услуг" злоумышленника составляла 20 тысяч долларов США с человека. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

