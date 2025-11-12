Предлагали 'полный пакет услуг': пограничники разоблачили международную схему переправки уклонистов за границу. Фото и видео

Украинские пограничники вместе с правоохранителями разоблачили организатора международного канала незаконной переправки лиц за границу. 29-летний уроженец Волынской области предлагал уклонистам "полный пакет услуг".

Видео дня

В него входили данные о маршруте, трансфер до границы и подробный инструктаж по пересечению. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Оперативники 7 пограничного Карпатского отряда совместно с работниками Шептицкого районного отдела полиции, сотрудниками Управления миграционной полиции ГУ НП во Львовской области и под процессуальным руководством Шептицкой окружной прокуратуры разоблачили организатора международного канала незаконной переправки лиц", – сказано в сообщении.

Детали схемы

Организатор канала действовал в сговоре с сообщниками. За свои услуги дельцы брали с клиентов 300 долларов за маршрут и еще 600 долларов – за трансфер до государственной границы. В "пакет услуг" также входил подробный инструктаж по пересечению.

Своих клиентов злоумышленники искали в интернете, а сам маршрут пролегал через так называемую зеленую границу во Львовской области.

Основной фигурант скрывался в одной из стран Европейского Союза, однако оперативники быстро установили его местонахождение.

Организатору схемы и его сообщнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, помогал уклонистам незаконно пересечь границу в обход пунктов пропуска. Стоимость "услуг" злоумышленника составляла 20 тысяч долларов США с человека.

Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!