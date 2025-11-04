В Украине заблокировали еще 4 'уклонистские схемы' в разных регионах: организаторам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Фото

Нацполиция и Служба безопасности Украины ликвидировали четыре схемы уклонения от мобилизации в нескольких регионах страны – на Закарпатье, Полтавщине, Кировоградщине и Черкасщине. Задержаны шесть организаторов, которые за деньги помогали военнообязанным избегать службы или незаконно выезжать за границу.

Об этом заявили в Национальной полиции Украины, опубликовав фото и детали дел. В ведомстве уточнили, что разоблачение произошло совместно с Министерством обороны и Службой безопасности Украины.

"За суммы до 8 тысяч долларов фигуранты изготавливали поддельные документы или организовывали побег через границу", – говорится в сообщении.

Схемы и участники

На Закарпатье подозрение получил заместитель начальника одного из военных представительств Минобороны. По данным следствия, он организовал нелегальный "трансфер" призывников в Румынию, используя служебное авто с маячками, чтобы избегать проверок. Его задержали в Ужгороде "на горячем" во время получения денег за переправку клиента.

В Полтавской области правоохранители разоблачили владелицу юридической компании, которая через поддельные диагнозы помогала клиентам оформлять фиктивные справки военно-врачебных комиссий.

На Кировоградщине задержали трех участников группы, которые за деньги оформляли мужчин в статус "студентов" местных вузов. Фиктивное обучение позволяло избежать мобилизации.

А в Черкасской области задержан 22-летний местный житель, который предлагал отсрочку из-за якобы опекунства над лицами с инвалидностью.

Детали следствия

По данным СБУ, всем фигурантам уже сообщено о подозрении. Им инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса – от препятствования работе Вооруженных сил (ч.1 ст.114-1) до незаконной переправки лиц через госграницу (ч.3 ст.332).

Также среди обвинений – пособничество во взяточничестве и злоупотребление влиянием.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить бывшего правоохранителя, который организовал незаконную переправку уклонистов за границу. Стоимость его "услуг" составляла около 6 тысяч евро с человека.

