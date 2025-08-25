В Одесской области российский агент шпионил под видом женщины: как его наказали. Фото

Правоохранители разоблачили в Одесской области очередного российского агента, жителя города Измаил. Он шпионил и корректировал атаки страны-террориста под видом женщины по южному региону Украины. Для конспирации злоумышленник отрастил длинные волосы, надевал соответствующую одежду и использовал макияж.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Отмечается, что задание выполнял 27-летний местный безработный, которого российские спецслужбы завербовали через Telegram-канал по поиску "легких заработков".

Выдавая себя за женщину, агент пытался установить координаты потенциальных целей для вражеских ударов по региону. По данным внутренней безопасности СБУ, среди объектов, которые интересовали россиян, были подразделения ВСУ, Службы безопасности, Нацгвардии и пограничников.

Собранную информацию он мессенджером передавал куратору в виде медиафайлов с привязкой к местности и собственными комментариями.

Служба безопасности задержала предателя в январе этого года по месту его жительства. Во время обыска у него изъято три телефона, которые он использовал для сбора разведданных и контактов с куратором.

На основании доказательств, задокументированных сотрудниками внутренней безопасности и следствия СБУ, суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена, совершенная в условиях военного положения").

Приговора мужчина ожидал под стражей. Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

