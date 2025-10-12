В Бурштыне эвакуировали пассажиров поезда 'Черновцы – Запорожье' из-за сообщения о заминировании: что известно

В городе Бурштын Ивано-Франковской области эвакуировали пассажиров поезда "Черновцы – Ивано-Франковск – Запорожье" из-за сообщения о заминировании. Движение поезда остановили около 17:00 на местной железнодорожной станции.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области и местные СМИ. О взрывчатке в пятом вагоне поезда №115-116 сообщили неизвестные. Всех пассажиров перевели в безопасное место, пока специалисты проверяли вагоны.

Что известно о заминировании поезда "Укрзализныци"

"Движение поезда остановили на железнодорожной станции "Бурштын" около 17:00, а пассажиров перевели в безопасные места", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали взрывотехники, кинологи со служебными собаками и все другие соответствующие службы, которые проводили проверку.

Взрывчатки в поезде не нашли

После проверки поезда стало известно, что взрывчатки не было. Поэтому люди смогли продолжить поезд по маршруту.

"Полицейские провели обследование поезда снаружи и внутри вагонов. Никаких взрывоопасных предметов не было найдено. Поезд вернулся к привычному курсированию", – сообщили в полиции.

