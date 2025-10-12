В Бурштыне эвакуировали пассажиров поезда "Черновцы – Запорожье" из-за сообщения о заминировании: что известно
В городе Бурштын Ивано-Франковской области эвакуировали пассажиров поезда "Черновцы – Ивано-Франковск – Запорожье" из-за сообщения о заминировании. Движение поезда остановили около 17:00 на местной железнодорожной станции.
Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области и местные СМИ. О взрывчатке в пятом вагоне поезда №115-116 сообщили неизвестные. Всех пассажиров перевели в безопасное место, пока специалисты проверяли вагоны.
Что известно о заминировании поезда "Укрзализныци"
"Движение поезда остановили на железнодорожной станции "Бурштын" около 17:00, а пассажиров перевели в безопасные места", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работали взрывотехники, кинологи со служебными собаками и все другие соответствующие службы, которые проводили проверку.
Взрывчатки в поезде не нашли
После проверки поезда стало известно, что взрывчатки не было. Поэтому люди смогли продолжить поезд по маршруту.
"Полицейские провели обследование поезда снаружи и внутри вагонов. Никаких взрывоопасных предметов не было найдено. Поезд вернулся к привычному курсированию", – сообщили в полиции.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине запустили сразу несколько новых поездов в крупный туристический центр Ворохты. Впрочем, они будут временными – поездки запланированы только на период 17-19 октября.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!