Требовали деньги за разрешительную строительную документацию: топ-чиновники мэрии Ивано-Франковска получили новые подозрения. Фото

Высокопоставленным чиновникам из Ивано-Франковского горсовета предъявлены новые подозрения. Прокуроры установили еще один эпизод вымогательства взятки – 8 тысяч долларов США за выдачу разрешительной строительной документации.

Видео дня

Речь идет об оформлении в мэрии градостроительных условий и ограничений на реконструкцию помещения на улице Кобылянской. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба ОГПУ.

Что совершили фигуранты

В Офисе генерального прокурора считают, что высокопоставленные чиновники организовали незаконный заработок на коррупционной схеме.

В мае этого года правоохранители зафиксировали три эпизода, когда представители мэрии вымогали и получали взятки за выдачу документов на строительство (или реконструкцию помещений) для бизнеса. Общая сумма неправомерной выгоды составила 26 тысяч долларов.

Теперь следователи нашли доказательства еще одного такого эпизода. Реконструкцию на улице Кобылянской подозреваемые "оценили" в 8 тысяч долларов.

"По данным следствия, директор КП назвал посреднику сумму в 6 тысяч долларов США. Тот увеличил ее до 8 тысяч, чтобы оставить разницу себе. После этого главный архитектор отправил согласованную электронную документацию, а средства передали директору КП", – сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Напомним, что 24 июня подозрения получили трое:

главный архитектор города, работавший в Департаменте градостроительства и архитектуры;

директор специализированного коммунального предприятия, занимающегося разработкой градостроительной, проектной и землеустроительной документации в Ивано-Франковске;

представитель частной компании.

Все трое участников схемы задержаны. Представителю частной компании инкриминируют предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Директора КП подозревают в нарушении ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК, а главного архитектора – в нарушении ч. 3 ст. 368 УК.

Главному архитектору также вручено ходатайство о содержании под стражей с правом внесения залога в размере 3 миллионов гривен.

Подробнее о коррупционной схеме в мэрии Ивано-Франковска читайте в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZ.UA:

– В Украине раскрыли масштабные схемы незаконной вырубки леса, к которым, по данным следствия, причастны работники лесной отрасли, чиновники и предприниматели. Всего правоохранительные органы сообщили о подозрении 29 лицам. Ущерб государству предварительно оценивается в более чем 248,6 миллиона гривен, а количество незаконно срубленных деревьев превысило 13 тысяч.

– Журналисты выяснили, что КП "Харьковзеленбуд" закупил четыре сосны "Пинеа" за 3,8 миллиона гривен – в 3–3,5 раза выше их рыночной стоимости. Такую высокую цену коммунальщики объяснили происхождением деревьев из Германии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!