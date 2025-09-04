'Трансфер' в Молдову и фиктивное трудоустройство: СБУ разоблачила восьмерых организаторов схем для уклонистов

Служба безопасности Украины вместе с Нацполицией провели масштабную операцию против организаторов схем уклонения от мобилизации. Правоохранители одновременно задержали восемь человек в нескольких регионах страны, которые за деньги помогали военнообязанным избегать службы.

Как сообщает пресс-центр СБУ, операцию координировали специализированные прокуратуры в сфере обороны, которые подтвердили детали следственных действий. В ведомстве отметили, что все фигуранты уже получили подозрения, а материалы дел переданы в суд.

Среди задержанных оказалась преподавательница одного из столичных вузов. Она брала деньги за "трудоустройство" или зачисление в аспирантуру, что должно было давать отсрочку от мобилизации. Вместе с ней действовал 28-летний сообщник, который якобы имел выход на представителей ТЦК. В Кропивницком поймали на взятке секретаршу военно-врачебной комиссии, которая подделывала документы для временной отсрочки.

Пути бегства за границу

Правоохранители также обнаружили нескольких организаторов "трансферов" за пределы Украины. В Черкасской области 48-летний мужчина отправлял уклонистов через Одессу дальше в Молдову. А во Львовской области разоблачили двух сообщников, которые обещали безопасный выезд в Евросоюз вне официальных пунктов пропуска.

На Черниговщине задержали двух директоров гимназий, которые одновременно являются местными депутатами. Они брали деньги за фиктивное трудоустройство мужчин на должности учителей, которые, конечно, на работу не выходили.

Наказание по закону

Задержанным инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса, в частности незаконную переправку лиц через границу, получение неправомерной выгоды, а также препятствование работе ВСУ во время военного положения. Всем грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас они находятся под стражей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в августе СБУ пресекла масштабную схему уклонения от мобилизации в Запорожье. Организатором сделки стала местный адвокат вместе со своим мужем, братом и его женой, которые также занимались адвокатурой. Во время обысков у фигурантов и их сообщников обнаружено 4,7 млн гривен наличными, среди которых – 641 тыс. российских рублей.

