СБУ задержала дезертира, который наводил российские атаки на защитников Запорожья: что ему грозит

Служба безопасности Украины задержала еще одного мужчину, который пошел на сотрудничество с врагом и наводил атаки оккупантов на Запорожье. Им оказался местный мобилизованный, который самовольно покинул воинскую часть.

Видео дня

За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как действовал злоумышленник

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала фигуранта, который корректировал воздушные атаки оккупантов по Запорожью. Это был дезертир, который самовольно покинул воинскую часть и пошел на сотрудничество с врагом.

Его завербовал сотрудник ФСБ через мессенджер. После этого агент начал собирать для оккупантов данные о местах дислокации Сил обороны. Информацию он собирал у знакомых под видом бытовых разговоров, после чего передавал полученные данные врагу.

"По оперативной информации, в случае получения ориентировочных геолокаций фигурант выходил на местность, чтобы провести там доразведку и "отчитаться" куратору из ФСБ. Задокументировано, как агент отмечал на картах Google расположение потенциальных "целей" и отправлял соответствующие скриншоты российской спецслужбе", – говорится в материале.

Отмечается, что он попал в поле зрения российской спецслужбы тогда, когда после побега из подразделения начал писать прокремлевские комментарии в чатах Telegram-каналов.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и приняли меры по обеспечению безопасности объектов Сил обороны.

СБУ задержала злоумышленника по месту его проживания, у него обнаружены телефоны, с которых он осуществлял преступную деятельность.

"При обыске у него обнаружены два мобильных телефона, которые он поочередно использовал для конспиративных контактов с ФСБ через анонимный чат в мессенджере".

Что грозит российскому агенту

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что житель Одесской области сдавал оккупантам координаты ВСУ и поплатился за это. Одесская прокуратура направила в суд дело о государственной измене в отношении 41-летнего жителя Измаила, который передавал врагу координаты ВСУ. Мужчина сам вышел на представителей спецслужб РФ и за деньги передавал им данные о подразделениях украинских военных. За содеянное ему теперь грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!