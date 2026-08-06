СБУ задержала агентку ФСБ, которая шпионила для врага в Днепропетровской области

Служба безопасности Украины поймала в Днепропетровской области еще одну завербованную российскую агентку Федеральной службы безопасности. Злоумышленница корректировала ракетно-дроновые удары врага по Павлоградскому району.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По поручению российского сотрудника спецслужб она следила за запасными командными пунктами и местами базирования украинских войск.

Что известно

Для сбора разведданных горе-разведчица обходила местность, скрытно фотографировала и отмечала на картах Google объекты, которые, по её мнению, использовали украинские защитники.

Также она отслеживала места стоянки машин украинских военных, что вдальнейшем позволило бы россиянам планировать теракты.

Фигурантка пыталась скрыть свою работу на Россию, используя для этого вымышленный никнейм, но это ей не помогло. Силовики СБУ разоблачили агентку на начальном этапе её "шпионажа", задокументировали преступления и задержали по месту жительства. Во время обыска у неё изъяли мобильный телефон и планшет с доказательствами работы на врага.

Также СБУ принимает меры по обеспечению безопасности пунктов базирования украинских войск. Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения", ей грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее сотрудники СБУ задержали корректировщика ФСБ, который наводил российскую баллистику на Киев. Вражеским агентом оказался строитель, у которого ранее уже были проблемы с законом, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтавской области Служба безопасности Украины разоблачила и обезвредила агента российского ГРУ. Находясь в рядах Вооруженных сил Украины, он помогал врагу наносить по региону ракетно-дроновые удары, выявлял и передавал россиянам координаты автозаправочных станций в регионе, а также сдал врагу координаты собственной воинской части.

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