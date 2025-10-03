СБУ разоблачила в Николаеве вражескую агентурную пару, которая 'охотилась' за секретными разработками украинского оборонпрома. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Николаеве агентурную пару, которая по заказу россиян "охотилась" за секретными разработками нашей оборонной промышленности. В частности, задержаны женщина и ее сожитель, который работал в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) Украины.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба СБУ 3 октября. Обоим агентам сообщено о подозрении, а фигурантке светит пожизненное лишение свободы.

Подробности дела

По информации следствия, женщина вместе со своим сожителем, работником оборонно-промышленного предприятия Украины, была привлечена к шпионской деятельности в пользу российских спецслужб. Сначала оккупанты завербовали ее, зная, что подконтрольная ей компания сотрудничает с оборонным заводом в Николаеве.

Агентка должна была собирать данные о местонахождении объектов ОПК и характере оборонных заказов в южном регионе. Для выполнения задания злоумышленница использовала сожителя, который работал в отделе материально-технического снабжения завода и взаимодействовал с ее компанией.

СБУ разоблачила предательскую пару еще на начальном этапе их деятельности.

Следствие выяснило, что мужчина передал женщине информацию о выполнении госзаказов и расположении цехов предприятия. Однако передать эти данные врагу она не успела, поскольку ее задержала контрразведка.

Во время обыска у злоумышленницы изъяли телефон с доказательствами переписки с куратором Сергеем Лебедевым по прозвищу "Лохматый", который в Донецке сотрудничает с ФСБ и военной разведкой РФ.

Обоим агентам объявлено подозрение по статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 111 – государственная измена в условиях военного положения;

ч. 1 ст. 114-2 – незаконное распространение сведений о ВСУ во время военного положения.

"Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения ее сообщнику", – указано в сообщении.

Напомним, СБУ разоблачила и задержала российского агента, который передавал оккупантам координаты украинских энергообъектов и позиций сил ПВО. Злоумышленник действовал в Криворожском районе Днепропетровской области.

Как писал OBOZ.UA, в Херсоне правоохранители задержали предателя, который помогал российским войскам корректировать удары по южным регионам Украины. Вражеским агентом оказался 26-летний медбрат городской больницы, которого завербовали в ФСБ РФ.

