СБУ и Нацполиция задержали 15 дельцов, которые пытались наладить нелегальную продажу 'трофейного' оружия в Украине. Фото

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратили попытки наладить нелегальный рынок оружия, которое дельцы собирали на фронте и вывозили в мирные регионы. В ходе масштабной спецоперации в разных уголках Украины задержаны 15 человек, причастных к подпольной продаже трофейного оружия и боеприпасов.

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Среди изъятого – российские гранатометы, снайперские винтовки, автоматы, а также 9 килограммов взрывчатки. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Детали спецоперации

В столице разоблачены трое жителей, которые вывозили автоматы и другое оружие с мест боев на фронте, хранили его в собственных квартирах и даже в арендованных гаражах. Среди изъятого — автоматы Калашникова, гранатометы, снайперские винтовки и другие средства поражения.

Отдельные фигуранты обустраивали настоящие схроны в подвалах собственных домов. В Херсонской области у ранее судимого мужчины обнаружили боевые гранаты и противотанковые мины, предназначенные для продажи. В Черновцах задержали группу лиц с целым арсеналом – ручной противотанковый гранатомет, тротиловые шашки, взрыватели и электродетонаторы.

На Прикарпатье – задержаны лица из Коломыйского и Косовского районов, которые искали покупателей среди криминальных кругов, чтобы продать три десятка осколочных гранат.

В то же время, в Чернигове правоохранители обезвредили еще одну преступную сеть, в которую входили пять человек. Один из них – 38-летний рецидивист, который даже находясь в СИЗО, руководил схемой продажи оружия через сообщников.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Что предшествовало

В Украине разоблачили девять человек, которые пытались организовать нелегальную продажу "трофейного" оружия и взрывчатки криминалитету. Вооружение и боеприпасы фигуранты вывозили из фронтовых районов на юге и востоке Украины.

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