Руководителей станций Одесской железной дороги разоблачили на махинациях с вагонами: состоялось 20 обысков. Фото

Должностных лиц "Укрзалізниці" разоблачили на массовых махинациях с грузовыми вагонами, которые стоили государству более 9 миллионов гривен. Задержаны восемь руководителей станций; всем объявлены подозрения и грозит до шести лет лишения свободы.

Какую схему устроили железнодорожники

О преступлении 26 сентября на официальном сайте сообщила пресс-служба Национальной полиции. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

"Руководители ряда станций регионального филиала "Одесская железная дорога" систематически не составляли акты о задержке грузовых вагонов", – объяснили правоохранители суть правонарушений.

Речь идет о вагонах, которые простаивали более суток в период, когда не выполнялись грузовые перевозки. За эти простои владельцы должны были платить деньги "Укрзалізниці", однако из-за злоупотреблений начальников станций в течение 2023 года деньги шли мимо государственной кассы.

К схемам причастны восемь руководителей местных станций. Они задержаны.

"При оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности СБУ полицейские провели более 20 обысков по месту работы и проживания подозреваемых, изъяли документацию, компьютерную технику и мобильные телефоны, имеющие доказательственное значение", – отметили копы.

Всем восьмерым фигурантам сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением в интересах третьих лиц (ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины). Если вина будет доказана в суде, фигуранты проведут шесть лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности.

