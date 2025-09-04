Пытал и грабил херсонцев: командиру чеченского спецотряда 'Ахмат' сообщили о подозрении

Украинские правоохранители установили командира взвода спецотряда "Ахмат" Росгвардии и объявили ему подозрение. Он во время оккупации Херсонской области пытал мирных жителей и грабил их имущество.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram. Он отметил, что военные преступления не имеют срока давности.

Командира чеченского спецотряда "Ахмат" обвиняют в жестоком обращении с гражданскими и других военных преступлениях. О подозрении ему сообщили заочно.

Командир из чеченского "Ахмата" пытал и грабил жителей Херсона

Как установило следствие, в ноябре 2022 года он вместе с сообщниками ворвался во двор семьи предпринимателей. Угрожая женщине и ее сыну, требовал выдать местонахождение отца. Не получив ответа, жестоко избивал и пытал парня на глазах у матери.

Когда хозяин вернулся, оккупанты использовали сына предпринимателя как заложника, и требовали 80 тысяч долларов за его жизнь. Отобрав средства, преступники заставили хозяев подписать сфабрикованные "договоры купли-продажи" имущества.

"Это не имеет никакого отношения к войне. Это террор, издевательство и преступление, которое грубо нарушает международное гуманитарное право. Продолжается идентификация сообщников. Ни один палач, ни один мародер не избежит ответственности. Без срока давности", – подчеркнул Кравченко.

Напомним, суд Харькова вынес приговор российскому военнослужащему по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, совершенного группой лиц. На момент совершения преступления Артем Куликов (позывной "Дух") занимал должность стрелка 23-й мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить еще одного российского военного, который причастен к военным преступлениям. Злоумышленник расстрелял двух гражданских в Буче Киевской области.

