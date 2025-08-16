Проводили фейковые 'референдумы' РФ в Херсонской области: девять коллаборантов получили приговоры

В Украине очередная группа предателей получила тюремные сроки за сотрудничество с российскими оккупантами. Приговоры получили 9 коллаборантов, проводивших фейковый референдум в Херсонской области.

Ближайшие 10 лет предатели проведут за решеткой. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Подробности дела

Доказательную базу на коллаборантов, которые организовывали псевдореферендум России во время оккупации Херсона, собрала Службы безопасности Украины. В ведомстве уточнили, что 8 человек получили реальные сроки наказания, еще одна злоумышленница осуждена заочно, поскольку скрывается от правосудия на левобережье Херсонской области.

По материалам дела, организатором группы является жительница Бериславского района, которая после захвата громады пошла на сотрудничество с агрессором и возглавила оккупационный "избирком № 826".

В состав комиссии женщина привлекла своих "единомышленников" – восьмерых односельчан. Во время фейкового референдума они обходили местных жителей и агитировали их поддержать "присоединение" Херсонщины к России. В ходе таких рейдов коллаборанты раздавали людям бюллетени, в которых призывали отдавать голоса в пользу страны-агрессора.

Предатели пытались скрыться

После деоккупации региона злоумышленники пытались "залечь на дно", чтобы избежать правосудия, а их руководитель сбежала вместе с оккупантами на левобережье области. Контрразведчики и следователи СБУ задокументировали преступления вражеских приспешников, установили их местонахождение и задержали восьмерых из них в феврале 2024 года на территории освобожденного региона.

Суд признал виновными всех девять участников оккупационного "избиркома" по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории). Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности их сообщницы, которая скрывается на временно оккупированной части территории Украины.

Напомним, бывшему народному депутату Виктору Медведчуку и еще 12 его приспешникам сообщили о подозрении из-за работы на пользу военно-политического руководства РФ. Под руководством экс-нардепа информационные диверсанты" ФСБ РФ занимались медийными атаками по Украине.

