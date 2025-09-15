Продажа за бесценок земли на Закарпатье: обвиняемую экстрадировали из Германии в Украину

В деле о продаже за бесценок земли спортивного стадиона в Мукачево новый поворот: обвиняемую, которая находилась в Германии, экстрадировали в Украину. Речь идет об оценщице, которая занизила стоимость участка на 81,7 миллиона гривен.

Пресс-службы САП и НАБУ сообщили об этом в понедельник, 15 сентября. "В течение 48 часов обвиняемая будет доставлена в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения", – заявили ведомства.

Для возвращения фигурантки в Украину Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро вместе с Офисом генерального прокурора и Национальной полицией сотрудничали с компетентными органами Германии и Польши.

"В настоящее время продолжается подготовительное заседание", – заявляли в САП и НАБУ около 18:00 понедельника.

Подробности резонансного дела

Преступная схема была разоблачена еще в июне 2024 года. Среди подозреваемых – мэр Мукачево Андрей Балога, председатель Мукачевского районного совета Михаил Ланьо и еще четыре человека (экс-начальник отдела коммунальной собственности и земельных отношений горсовета, два учредителя компании-оценщика и сама оценщица).

Следствие считает, что, злоупотребляя служебным положением, они организовали продажу земельного участка коммунальной собственности по цене, заниженной почти в девять раз. Покупателем было частное общество, которое, по версии правоохранителей, контролируется председателем райсовета.

Чтобы оценщица определила для земли "правильную" стоимость, владельцам компании-оценщика (по данным СМИ, ООО "Бином-Групп") дали взятку.

В итоге землю с рыночной стоимостью 84,6 миллиона гривен продали всего за 9,6 миллиона гривен. Кроме того, мэр Балога, согласно материалам дела, личным решением предоставил обществу ("Универсал-М") рассрочку платежа на шесть месяцев.

Должностным лицам, а также двум владельцам компании-оценщицы и оценщице сообщено подозрения по:

ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);

ст. 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги).

Как сообщал OBOZ.UA, мэра Мукачево и председателя Мукачевского райсовета задержали 25 июня 2024 года.

Андрей Балога вышел из СИЗО под залог в 30 миллионов гривен. В начале сентября того же года Высший антикоррупционный суд снял с городского головы электронный браслет, объяснив это "отключениями света".

Михаил Ланьо также должен был находиться под стражей, но, воспользовавшись возможностью внесения залога, заплатил 30 миллионов гривен и вышел на свободу. ВАКС разрешил снять электронный браслет с председателя Мукачевского районного совета в начале ноября 2024-го.

