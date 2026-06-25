Полковник СБУ оказался топ-"кротом" ФСБ: история вербовки, разоблачения и наказания. Фото

Суд вынес приговор бывшему руководителю Штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Украины Дмитрию Козюре, который с 2018 года работал на ФСБ РФ. Предатель получил самое суровое наказание – пожизненное лишение свободы.

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О соответствующем решении Шевченковского райсуда города Киева проинформировала СБУ. Представители ведомства на официальном сайте напомнили, что фигурант был задержан в феврале 2025-го в ходе беспрецедентной спецоперации под кодовым названием "Крот".

Как россияне завербовали высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины

Полковник, кадровый офицер СБУ, имел доступ к государственной тайне и отвечал за координацию борьбы с терроризмом, рассказал в Telegram генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Козюра был завербован в марте 2018 года в Вене (Австрия). За российские деньги он пообещал собирать и передавать спецслужбам государства-агрессора оборонные ведомости (в частности те, которые являются гостайной).

"С тех пор он находился на постоянной связи со своими российскими кураторами. Для конспирации на связь с представителями российских спецслужб выходил через посредника. Шифрограммы подписывал лично", – сообщил Кравченко.

В СБУ уточнили, что Козюра долгое время был "законсервирован", но в конце декабря 2024 года кураторы из РФ возобновили с ним контакты и определили агентурные задачи. В обязанности агента входило:

шпионаж за командными пунктами Службы безопасности;

передача данных об атаках на бизнес-центры, места дислокации подразделений СБУ, другие объекты в Киеве, количестве раненых военных и гражданских;

передача данных о воинских частях, служебных документов, аналитических материалов, документов с грифом "секретно" об объектах критической инфраструктуры (в частности, газотранспортной системы) и т. д..

В СБУ разоблачили предателя и через него сливали врагу ложную информацию

"В процессе многоэтапного документирования преступлений "крота" СБУ использовала его в контрразведывательной игре: через предателя Служба безопасности насыщала р*шистов большим массивом дезинформации", – сообщили в ведомстве.

Для этого сотрудники украинской спецслужбы круглосуточно контролировали каждый шаг агента с самого начала его шпионской деятельности.

Установлено, что для связи с врагом Козюра пользовался конспиративной квартирой в Киеве, где имел отдельный мобильный телефон и Wi‑Fi-роутер. Именно там он получал новые задания и отправлял свои отчеты противнику.

В ходе обысков в местах пребывания предателя обнаружены технические средства связи и другие вещдоки его сотрудничества с ФСБ.

Канал скрытой связи предателя со спецслужбой РФ был организован через связного – бывшего народного депутата от запрещенной "Партии регионов", который перебрался в Россию. Также Служба безопасности Украины установила личность и задокументировала преступления куратора агентурной сети ФСБ – Юрия Шаталова.

Суд доказал вину Дмитрия Козюры

Шевченковский райсуд города Киева признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 и ч. 1 ст. 263 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения, а также незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

"Сегодня (25 июня 2026 года. – Ред.) ему вынесен приговор – пожизненное лишение свободы. Тот, кто носил украинские погоны и начал работать на ФСБ, становится врагом Украины. Для таких только самое суровое наказание", – написал глава ОГПУ Кравченко.

Как писал OBOZ.UA, недавно Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили очередного российского "крота" в рядах Государственной пограничной службы. Предатель корректировал вражеские удары по Одессе.

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