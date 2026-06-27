"Подделка документов и килотонны лжи": как государство "влетело" на 60 млн из-за ареста активов Медведчука. Видео

После назначения Виктора Медведчука государственным советником государство не могло не конфисковать его имущество и активы. Но среди прочего была конфискована часть одного из, как считается, "самых дорогих активов столицы" – и конфискация этого актива обернулась юридическим фиаско. Дело в том, что вместо сверхприбыльного "города в городе" государство получило "компанию-пустышку" с долгами на десятки миллионов. Речь идет о 50 га земли в столичных Осокорках.

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Указанная земля принадлежала ООО "Академклуб", в котором 50% принадлежало окружению нардепа Вадима Столара, а остальные 50% – структурам Медведчука и экс-нардепа Тараса Козака. Об этом – в новом расследовании Bigus.Info.

Голодные игры

Доля ООО, принадлежавшая Медведчуку и Козаку, после 2022 года была арестована. Но следователи ГБР и прокуроры Офиса генпрокурора не внесли данные об аресте в государственный реестр. Таким образом, предприятие осталось доступным для переоформления.

"Это дало старт "голодным играм", в ходе которых отхватить этот актив пытались все, кому не лень. Этот процесс сопровождался и подделкой документов, и печатью паспортов, и использованием подставных лиц, и просто килотоннами лжи", – рассказывают в Bigus.Info.

И актив все-таки переписали на других владельцев. В частности,охранник Вадима Столара Александр Белявский оформил на себя долю Медведчука. Причем для этого использовали доверенность от нотариуса с турецким именем.

Еще одним "владельцем" стал криминальный авторитет из Болгарии Петрос Торамаджан, имеющий связи с Россией.

Напечатанные на принтере паспорта

"Эти махинации показались настолько нелепыми, что до сих пор удивляют юридическое сообщество. Ведь на судебных заседаниях новые владельцы предъявляли паспорта, напечатанные на принтере, с одинаковыми датами выдачи и сроком действия",– отмечается в расследовании.

Да, махинаторам нужно было заверить документы у нотариуса, однако со своими поддельными документами они "сдались бы сразу". Поэтому фигуранты воспользовались возможностью онлайн-заверения у одного из американских нотариусов.

Всё должно было пройти гладко, ведь нужно было показать свои документы на экране. Но"ребята, хотя и догадались распечатать паспорт, провалились из-за глупой мелочи" – дата выдачи и срок действия паспорта оказались… одинаковыми.

Что в результате

Так или иначе, государству удалось конфисковать 50% "Академклуба". Но результаты борьбы оказались неутешительными, ведь земля не принадлежала компании.

Более того, поскольку компания долгое время не платила аренду, накопился долг в размере 60 млн грн.

Когда прокуратура через суд расторгла договор аренды, земля перешла в собственность общины Киева – то есть"фактически государство получило половину компании без главного актива, земли, да ещё и с огромным долгом".

Причём, несмотря на арест, длительные расследования и долги, остальные 50% компании до сих пор принадлежат Вадиму Столару.

"Государство от этого процесса не получило ничего, кроме минусов. С другой стороны, это может быть и к лучшему. Ведь та государственная забывчивость, с которой всё и началось, могла бы проявиться снова и снова, и неизвестно, к чему бы она привела", – отмечается в расследовании.

Что известно о Медведчуке

Медведчуку сейчас 72 года. Он родился в августе 1954 года в Красноярском крае, где его отец находился в ссылке "за участие в украинской националистической деятельности". В 1960-х годах семья вернулась на территорию Украины. Именно в Киеве Виктор окончил школу и юридический факультет столичного государственного университета.

Юноша начинал карьеру адвоката ещё в советские времена. Именно Медведчук был адвокатом украинских диссидентов Юрия Литвина и Василия Стуса и, как утверждалось, "в своей речи на суде сказал, что все преступления Стуса заслуживают наказания".

В начале 2000-х, как рассказывал уже сам Медведчук, он познакомился с Владимиром Путиным, а уже в 2004 году российский диктатор стал крестным отцом младшей дочери Медведчука Дарьи.

Первые санкции, сообщение в Госсовете — это уже 2021 год. Однако политик почему-то оставался в Украине. Он попытался сбежать лишь в начале полномасштабного вторжения россиян, но безуспешно. Но в СИЗО Медведчук пробыл недолго : в сентябре 2022 года его обменяли (на 215 украинских защитников!).

Как сообщал OBOZ.UA, совсем недавно Медведчуку было предъявлено новое подозрение – в рамках уголовного производства, связанного с призывами к изменению территориальной целостности Украины и оправданием вооруженной агрессии РФ.

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