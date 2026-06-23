Медведчуку сообщили о подозрении: высказался за включение Украины в состав РФ

Бывшему депутату и государственному изменнику Виктору Медведчуку сообщено о новом подозрении в рамках уголовного производства, связанного с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и оправданием вооруженной агрессии РФ. Следствие считает, что его публичные заявления и деятельность в СМИ содержали системные антиукраинские нарративы.

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В настоящее время он находится на территории Российской Федерации и скрывается от правосудия. Об этом свидетельствует уведомление о подозрении, которое оказалось в распоряжении OBOZ.UA.

Суть подозрения

Служба безопасности Украины в Ивано-Франковской области официально объявила о подозрении Виктору Медведчуку, который в настоящее время имеет статус лица без гражданства. По данным следствия, ему инкриминируются преступления против национальной безопасности Украины.

Правовая квалификация действий политика произведена по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 – публичные призывы к изменению территории и государственной границы Украины;

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 – оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ, совершенное повторно и по предварительному сговору группы лиц.

По материалам следствия, доказательная база основывается на публичных выступлениях, интервью и статьях Медведчука, которые распространялись через подконтрольные медиаресурсы, в частности через организацию и сайт "Другая Украина".

Следователи зафиксировали ряд заявлений, в которых он прямо призывал к включению Украины в состав Российской Федерации и фактически поддерживал смену государственного устройства.

В частности, в интервью, опубликованном в 2025 году, Медведчук заявлял, что "единственным путем для Украины является вхождение в состав России", а также поддерживал продолжение процессов, начавшихся после 2014 года в отношении оккупации украинских территорий.

В своих материалах политик также предлагал концепции, предусматривавшие фактическую утрату Украиной суверенитета. Среди них – идея внешнего управления под эгидой ООН и пересмотр территориального устройства.

Отдельные заявления содержали призывы к так называемому "возвращению исторических российских земель вместе с населением", что, по оценке следствия, прямо противоречит Конституции Украины.

Помимо призывов к изменению границ, Медведчуку инкриминируют систематическое распространение нарративов, оправдывающих полномасштабную агрессию России против Украины.

В его публичных выступлениях и комментариях неоднократно продвигались тезисы о якобы "потере Украиной суверенитета" и "внешнем управлении Запада", а также оправдывались цели так называемой "СВО".

Следствие расценивает такие заявления как информационное содействие государству-агрессору.

В СБУ подчеркивают, что вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины является международно признанным преступлением, которое продолжается с 2014 года и приобрело полномасштабный характер в 2022 году.

Любые попытки ее оправдания или отрицания, а также призывы к изменению территориальной целостности государства во время военного положения расцениваются как угроза национальной безопасности.

Поскольку подозреваемый находится на территории России и не является в следственные органы, в отношении него будут применяться процедуры заочного досудебного расследования в соответствии с действующим законодательством Украины.

Напомним, в начале года бывший украинский политик неожиданно напомнил о себе и сразу стал героем российской пропаганды. Он назвал Украину "государством-террористом", которое "не имеет права на существование".

Также OBOZ.UA сообщал, что Россия направила Западу очередной сигнал о своих реальных целях в отношении Украины. Для этого она использовала подозреваемого в государственной измене и финансировании терроризма экс-депутата Виктора Медведчука, которого Москва забрала в обмен на защитников "Азовстали".

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