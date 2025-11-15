Под видом работницы СБУ завладела деньгами доверчивой женщины: полицейские разоблачили аферистку. Фото

В Сумской области правоохранители задержали женщину, которая совершила мошеннические действия в отношении 36-летней местной жительницы. Злоумышленница сообщила потерпевшей о "возможности получения квартиры" через государственную программу.

Для "решения вопроса" мошенница требовала заплатить деньги и, получив желаемое, женщина скрылась. Об этом сообщили в ГУ НП в Сумской области.

Подробности дела

По данным следствия, 38-летняя уроженка Полтавы, притворяясь сотрудницей СБУ, вошла в доверие к 36-летней жительнице Сум. Сменив имя, она предложила потерпевшей приобрести квартиру с помощью государственной программы ЮНЕСКО, якобы используя свои связи в узких кругах. Последняя согласилась и во время встреч в оговоренных местах передала злоумышленнице денежные средства двумя частями на общую сумму 100 тысяч гривен. Кроме того, дочь потерпевшей дополнительно передала мошенники 100 евро.

После этого аферистка перестала выходить на связь со своими "клиентками", а полученные деньги использовала по своему усмотрению. Установлено, что подобной деятельностью она занималась и на территории города Харькова.

Преступную схему удалось разоблачить благодаря усилиям оперативников сектора противодействия мошенничествам и сектору криминального анализа Сумского районного управления полиции.

В настоящее время следственные полиции при процессуальном руководстве прокуратуры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Приговора суда фигурантка ожидает в СИЗО. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

