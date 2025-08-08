Отдал приказ захватить украинское спасательное судно: одесские следователи сообщили о подозрении адмиралу Черноморского флота РФ. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении адмиралу Черноморского флота России Сергею Пинчуку за приказ захватить украинское поисково-спасательное судно "Сапфир", выполнявшее гуманитарную миссию возле острова Змеиный. Следователи собрали доказательную базу.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией Одесской области, а также Офис генерального прокурора.

Детали дела

По данным расследования, 26 февраля 2022 года, будучи начальником штаба и первым заместителем командующего Черноморского флота, Пинчук отдал приказ остановить и захватить "Сапфир". Судно, которое эвакуировало раненых и погибших из района Змеиного, не имело вооружения, а капитан судна через международную радиосвязь сообщил о мирном характере миссии.

Российские оккупанты незаконно остановили и заблокировали судно в открытом море, провели обыск, изъяли телефоны и личные вещи, а также угрожали оружием 21 гражданскому лицу. На борту находились 17 членов экипажа и 4 гражданских участника миссии, среди которых – врач и священник

Пинчук лично прибыл на временно оккупированный остров Змеиный, где допрашивал капитана "Сапфира" с целью выяснить возможное сотрудничество с украинскими военными и СБУ, хотя знал о гуманитарном характере операции, не отменил незаконное удержание экипажа.

После этого судно с пленными принудительно переправили в оккупированный Крым, а позже – в Россию. Людей удалось освободить только в марте–мае 2022 года в рамках обмена, вернув и само спасательное судно.

Сергею Пинчуку сообщено заочное подозрение по статьям военных преступлений — ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Ранее подозрения получили также командир разведывательного корабля "Экватор" и капитан спасательно-буксировочного судна "Шахтёр" Черноморского флота РФ, которые причастны к жестокому обращению с экипажем "Сапфира".

Что предшествовало:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты вблизи острова Змеиный захватили спасательное судно "Сапфир". Связь с ним была потеряна.

Позже стало известно, что захваченный спасательный буксир оккупанты транспортировали в Севастополь. Экипаж держали "под дулами".

