Организовал массовое похищение зерна: СБУ и Офис генпрокурора сообщили о подозрении сыну 'серого кардинала' Кремля Патрушева

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора сообщили о подозрении сыну "серого кардинала" Кремля Дмитрию Патрушеву. Против заместителя главы российского правительства собрана доказательная база по организации массового вывоза зерна с оккупированных территорий Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 11 июля. Комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности продолжаются.

Согласно материалам дела, после начала полномасштабного вторжения при координации российского чиновника оккупанты вывезли в РФ более 4 млн тонн украинских зерновых культур, общая сумма, которых составила более 23 млрд гривен.

Как выяснило следствие, речь идет о масштабном ограблении аграрных предприятий, которое осуществляли россияне на временно захваченных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В дальнейшем награбленную продукцию агросектора россияне вывозили за границу с помощью так называемого "теневого флота" – судов, которые транспортировали украинское зерно в страны Ближнего Востока и Северной Африки под видом российского экспорта.

Известно, что Дмитрий Патрушев является сыном экс-секретаря Совета безопасности РФ и помощника российского диктатора Владимира Путина Николая Патрушева. Именно отец способствовал назначению сына министром сельского хозяйства РФ, а впоследствии и вице-премьером правительства.

Воспользовавшись полномочиями, Патрушев-младший координировал вывоз похищенного украинского зерна. На основе собранной доказательной базы СБУ заочно объявила ему подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

"Поскольку злоумышленник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности", – говорится в сообщении.

Напомним, офицерам Черноморского флота объявили подозрение в жестоком обращении с гражданскими и нарушении законов и обычаев войны. Речь идет о командире разведывательного корабля "Экватор" и капитане спасательно-буксировочного судна "Шахтер".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ заочно сообщила о подозрении главному разработчику навигации для российских крылатых и баллистических ракет – бывшему украинскому инженеру Олегу Барсуку. Сейчас предатель скрывается на территории РФ.

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