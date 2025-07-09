Похищение и пытки: офицерам Черноморского флота РФ объявили подозрение

Офицерам Черноморского флота России объявили подозрение в жестоком обращении с гражданскими и нарушении законов и обычаев войны. Речь идет о командире разведывательного корабля "Экватор" и капитане спасательно-буксировочного судна "Шахтер".

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Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре. Отмечается, что подозреваемые применяли к мирным людям физическое насилие и угрожали жизни.

По информации следствия, 26 февраля 2022 года украинское поисково-спасательное судно "Сапфир" выполняло гуманитарную миссию по эвакуации раненых и погибших вблизи острова Змеиный. Несмотря на четко заявленную мирную цель и отсутствие вооружения, судно остановили военные корабли страны-агрессора.

На борту задержанного судна находились 17 членов экипажа и еще четверо гражданских – медик, электромонтер и двое священников. Все они были незаконно лишены свободы. Подозреваемые организовали содержание задержанных на борту разведывательного корабля и спасательно-буксировочного судна, которые, несмотря на формальный гражданский статус, использовались в военных целях.

Задержанных держали в нечеловеческих условиях: без надлежащего доступа к воде, пище и медицинской помощи, в тесных помещениях, под психологическим и физическим давлением.

Во время допросов к задержанным применяли физическое давление, угрожали оружием, запугивали и угрожали жизни и здоровью. Позже судно вместе с экипажем было перевезено на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым, а потом – в Россию.

Незаконное удержание людей продолжалось до их освобождения в рамках обмена. Также украинской стороне вернули спасательное судно.

Напомним, СБУ задокументировала военные преступления очередного представителя командования ВС РФ, который причастен к уничтожению гражданской инфраструктуры в Украине. Речь идет о полковнике Алексее Ямакиди, который командовал атаками "Кинжалов" по энергообъектам. Предателю сообщено о заочном подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ заочно сообщила о подозрении главному разработчику навигации для российских крылатых и баллистических ракет – бывшему украинскому инженеру Олегу Барсуку. Сейчас предатель скрывается на территории РФ.

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