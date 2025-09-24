Оказался агентом ГРУ: в Украине судили военного СОЧ, который корректировал ракетные удары по Виннице и Сумах

В Украине осудили еще одного агента российской военной разведки (ГРУ), который был задержан осенью 2024 года на пограничье Сумщины. Им оказался контрактник одной из воинских частей, который самовольно оставил место службы.

За работу на врага, в частности корректировку ракетных ударов по Виннице и Сумах, его приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Следствие установило, что злоумышленник отслеживал локации Сил обороны Украины на территории северо-восточного региона, по которым россияне готовили воздушные удары и артобстрелы.

Что известно о деятельности агента ГРУ

После побега из пункта постоянной дислокации дезертир начал искать быстрых заработков в Telegram-каналах. Там он попал в поле зрения военной разведки РФ, которая пообещала ему деньги в обмен на сотрудничество.

Сначала мужчина "работал" в Винницкой области. Агент обходил местность и отслеживал позиции радиолокационных станций и мобильных огневых групп, которые обороняют воздушное пространство региона.

Эти разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки новых серий ракетно-дронных атак по критической инфраструктуре области в обход украинской ПВО.

Впоследствии вражеского приспешника перебросили на Сумщину. Там он на две недели арендовал квартиру вблизи российской границы.

В течение этого времени агент выдавал себя за "военного при исполнении", чтобы войти в доверие к местным жителям. Таким образом он надеялся собрать информацию о пунктах базирования украинских защитников.

В дальнейшем злоумышленник должен был дополнительно поджечь релейные шкафы на участках "Укрзалізниці", чтобы усложнить транспортную логистику на передовую.

Во время работы в пользу врага на Сумщине предателя разоблачили и задержали сотрудники СБУ.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств агент признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

– ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

– ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).

