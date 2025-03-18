Не содержат фактов: суд установил, что заявления активистов о 'пророссийскости' журналистки Крюковой являются оценочными суждениями, – адвокат

Печерский районный суд Киева рассмотрел иск журналистки Светланы Крюковой относительно обвинений ее в пророссийскости, которые звучали со стороны СМИ. В опровержении фактов отказано, поскольку суд установил, что такие заявления являются оценочными суждениями и не содержат фактов.

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Об этом сообщил адвокат журналистки Алексей Шевчук. По его словам, суд рассмотрел иск Крюковой к изданию "Специальные корреспонденты" и решил, что информация о том, что она является "пророссийской журналисткой, коллаборанткой и предательницей, которая раскалывает общество и работает на РФ", является оценочным суждением и не содержит фактических данных.

"Печерский суд по иску моей клиентки Светланы Крюковой в медиа "Спецкор" установил. Утверждение, что она "пророссийская" оценена по мнению суда, потому что никаких фактов ни медиа, ни кто другой не привел. А значит она не пророссийская! Суд отказал в иске об опровержении фактов, потому что их не существует, а значит, нельзя обязать опровергнуть субъективную информацию", – написал Шевчук в Facebook.

По словам адвоката, суд решил, что часть информации опубликована путем перепечатки из других источников, а значит, "Спецкор" может отвечать только за авторскую информацию.

Шевчук добавил, что решение еще не вступило в законную силу и он готовит апелляционную жалобу.

"Поскольку хоть суд и не нашел фактов, что у моего клиента связи с РФ, я лично и ряд экспертов считают (чьи выводы по делу) , что утверждения фактологически, а не оценочны", – заявил адвокат.

Как известно, бывшая заместитель главреда издания "Страна.ua" Светлана Крюкова требовала опровергнуть публикацию от 10 июля 2024 года, в которой утверждалось, что она является "пророссийской журналисткой, коллаборанткой и предательницей, раскалывающей общество и работающей на РФ".

Публикация на сайте "Специальные корреспонденты" без указания авторства сделана на основе Facebook-сообщения и комментариев под ним военнослужащего Романа Синицына (Балана).

Как сообщал OBOZ.UA, 19 января президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции СНБО в отношении пропагандистов, работающих в Россию. В "черный список" попала и Светлана Крюкова. Также под санкциями оказались экс-нардеп Шуфрич, лидер запрещенной партии "Наши" Мураев, лидер запрещенной Компартии Петр Симоненко и другие.

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Крюкову подвергли санкциям без оснований, которые должны предоставить правоохранители.

Вечером 13 февраля в Киеве сгорел Range Rover Светланы Крюковой.

13 марта журналистка Крюкова сообщила, что подала иск в Верховный суд Украины, что обжаловать указ президента о наложении на нее персональных санкций.

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