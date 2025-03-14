Журналистка Крюкова подала иск в Верховный суд об отмене санкций СНБО

Журналистка Светлана Крюкова подала иск в Верховный суд Украины. В суде Крюкова будет оспаривать указ президента Украины о наложении на нее персональных санкций.

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Об этом Светлана Крюкова сообщила на своей странице в Facebook. "Со мной работает целая команда профессиональных адвокатов во главе с Алексеем Шевчуком", – отметила журналистка.

Она также добавила, что намерена сделать этот процесс "громким и публичным". Крюкова, в частности, пригласила на будущие судебные заседания членов СНБО, "которые взяли на себя "коллективную ответственность", проголосовав за решение", а также коллег-журналистов.

"После нашей победы, а я в ней не сомневаюсь, суд в Украине станет ключевой инстанцией, где граждане получат шанс побороться с несправедливостью бытия. Честные и свободные медиа, умеющие профессионально освещать судебные хроники, – важный атрибут демократического общества. А у нас единицы СМИ работают в этом жанре", – отметила журналистка.

Напомним, санкции против экс-заместителя главного редактора издания "Страна" Крюковой были введены сроком на 10 лет указом президента от 19 января 2025 года. Санкции предусматривают блокировку активов, запрет на въезд в Украину и финансовые ограничения.

Как сообщал OBOZ.UA, В Киеве вечером 13 февраля сгорел Range Rover Крюковой, в отношении которой в январе 2025 года ввели санкции. Огонь повредил квартиру второго этажа дома и фасад, но никто не пострадал. Пожар вовремя был потушен, но автомобиль восстановлению не подлежит.

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