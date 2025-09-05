УкраїнськаУКР
русскийРУС

Названы области Украины, где поймали больше всего нетрезвых водителей: как их наказывают

Андрей Колотовкин
Расследование
4 минуты
183
Названы области Украины, где поймали больше всего нетрезвых водителей: как их наказывают

За семь месяцев 2025 года правоохранители составили более 82 тысяч протоколов за управление транспортом в состоянии опьянения. Больше всего случаев обнаружили в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Зато в Херсонской области таких водителей зафиксировали меньше – менее тысячи за весь период.

Видео дня

Издание"Телеграф" получило эти данные от Департамента патрульной полиции. В ответе ведомства говорится, что только по части первой статьи 130 КУоАП в этом году оформили более 67 тысяч материалов. Повторные нарушения составили более 8 тысяч случаев, а самая строгая категория – еще более 6 тысяч.

Названы области Украины, где поймали больше всего нетрезвых водителей: как их наказывают

Полиция подчеркивает: штрафы и лишение прав не всегда сдерживают водителей. В ведомстве признают, что масштабы проблемы угрожающие, ведь за каждой цифрой стоит реальная опасность для жизни и здоровья людей.

Как наказывают нарушителей

Закон предусматривает различные санкции в зависимости от количества нарушений. Если водитель впервые сел за руль пьяным, ему грозит штраф в 17 тысяч гривен и год без удостоверения. За повторное нарушение – 34 тысячи гривен, три года без права управления и даже арест. Третий случай влечет за собой штраф в 51 тысячу гривен и лишение прав на 10 лет.

Лидеры антирейтинга

В Днепропетровской области с начала года составили 8247 протоколов. Далее следуют Харьковская область с почти семи тысячами случаев и Одесская – более 6800.

Меньше всего протоколов выписали в Херсонской области – 690. Второй и третий с конца строки – Ивано-Франковская (1226) и Закарпатская области (1443).

Статистика показывает зависимость между количеством нарушителей и численностью населения. Крупные промышленные регионы имеют больше случаев, тогда как в прифронтовых территориях автомобильного движения меньше.

Когда нарушений больше всего

Пик нетрезвого вождения пришелся на март – тогда зафиксировали почти 10 тысяч случаев. Меньше всего пьяных водителей ловили в феврале. В некоторых регионах наблюдается заметный рост: например, в Запорожской и Ровенской областях количество протоколов с каждым месяцем увеличивалось.

Резонансные трагедии

Вот несколько самых трагических случаев пьяного вождения, которые всколыхнули Украину в этом году.

Названы области Украины, где поймали больше всего нетрезвых водителей: как их наказывают

29 августа на трассе "Киев–Ковель–Ягодин" возле села Шевченково Житомирской области 34-летний водитель Audi с двумя промилле алкоголя в крови вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик Scania. Пассажир легковушки погиб на месте, а водителя фуры в тяжелом состоянии госпитализировали.

Названы области Украины, где поймали больше всего нетрезвых водителей: как их наказывают

21 февраля в селе Дачное на Волыни нетрезвый 45-летний водитель Mercedes-124 вызвал столкновение сразу трех авто. В результате аварии погибли два человека в Chevrolet Aveo, а 9-летняя девочка оказалась в реанимации.

Названы области Украины, где поймали больше всего нетрезвых водителей: как их наказывают

8 августа вблизи села Бранов в Ровенской области полицейский сбил двух мужчин, которые шли по обочине. Один из них погиб, другой получил серьезные травмы. Водитель имел явные признаки опьянения, но от осмотра отказался.

Названы области Украины, где поймали больше всего нетрезвых водителей: как их наказывают

26 июля в Софиевке 25-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в дерево. На месте погибла 18-летняя девушка, которая ехала в машине, а сам водитель и еще один пассажир попали в больницу.

Названы области Украины, где поймали больше всего нетрезвых водителей: как их наказывают

2 мая произошел еще один трагический случай возле села Мачехи на Полтавщине. Правоохранитель за рулем служебного авто выехал на встречную полосу и вызвал лобовое столкновение. Жертвами стали сотрудник полиции и военный, а гражданская женщина получила тяжелые травмы.

Названы области Украины, где поймали больше всего нетрезвых водителей: как их наказывают

20 июля в Киеве прокурор, имея почти два промилле алкоголя в крови, на большой скорости потерял контроль над авто и наехал на женщину на тротуаре. Пострадавшая скончалась в больнице. Дело взял под личный контроль генпрокурор Руслан Кравченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве пьяный водитель Volkswagen протаранил шесть припаркованных авто в Днепровском районе. Виновник ДТП пытался скрыться, однако его задержали неравнодушные свидетели аварии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.