Названы области Украины, где поймали больше всего нетрезвых водителей: как их наказывают

За семь месяцев 2025 года правоохранители составили более 82 тысяч протоколов за управление транспортом в состоянии опьянения. Больше всего случаев обнаружили в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Зато в Херсонской области таких водителей зафиксировали меньше – менее тысячи за весь период.

Видео дня

Издание"Телеграф" получило эти данные от Департамента патрульной полиции. В ответе ведомства говорится, что только по части первой статьи 130 КУоАП в этом году оформили более 67 тысяч материалов. Повторные нарушения составили более 8 тысяч случаев, а самая строгая категория – еще более 6 тысяч.

Полиция подчеркивает: штрафы и лишение прав не всегда сдерживают водителей. В ведомстве признают, что масштабы проблемы угрожающие, ведь за каждой цифрой стоит реальная опасность для жизни и здоровья людей.

Как наказывают нарушителей

Закон предусматривает различные санкции в зависимости от количества нарушений. Если водитель впервые сел за руль пьяным, ему грозит штраф в 17 тысяч гривен и год без удостоверения. За повторное нарушение – 34 тысячи гривен, три года без права управления и даже арест. Третий случай влечет за собой штраф в 51 тысячу гривен и лишение прав на 10 лет.

Лидеры антирейтинга

В Днепропетровской области с начала года составили 8247 протоколов. Далее следуют Харьковская область с почти семи тысячами случаев и Одесская – более 6800.

Меньше всего протоколов выписали в Херсонской области – 690. Второй и третий с конца строки – Ивано-Франковская (1226) и Закарпатская области (1443).

Статистика показывает зависимость между количеством нарушителей и численностью населения. Крупные промышленные регионы имеют больше случаев, тогда как в прифронтовых территориях автомобильного движения меньше.

Когда нарушений больше всего

Пик нетрезвого вождения пришелся на март – тогда зафиксировали почти 10 тысяч случаев. Меньше всего пьяных водителей ловили в феврале. В некоторых регионах наблюдается заметный рост: например, в Запорожской и Ровенской областях количество протоколов с каждым месяцем увеличивалось.

Резонансные трагедии

Вот несколько самых трагических случаев пьяного вождения, которые всколыхнули Украину в этом году.

29 августа на трассе "Киев–Ковель–Ягодин" возле села Шевченково Житомирской области 34-летний водитель Audi с двумя промилле алкоголя в крови вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик Scania. Пассажир легковушки погиб на месте, а водителя фуры в тяжелом состоянии госпитализировали.

21 февраля в селе Дачное на Волыни нетрезвый 45-летний водитель Mercedes-124 вызвал столкновение сразу трех авто. В результате аварии погибли два человека в Chevrolet Aveo, а 9-летняя девочка оказалась в реанимации.

8 августа вблизи села Бранов в Ровенской области полицейский сбил двух мужчин, которые шли по обочине. Один из них погиб, другой получил серьезные травмы. Водитель имел явные признаки опьянения, но от осмотра отказался.

26 июля в Софиевке 25-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в дерево. На месте погибла 18-летняя девушка, которая ехала в машине, а сам водитель и еще один пассажир попали в больницу.

2 мая произошел еще один трагический случай возле села Мачехи на Полтавщине. Правоохранитель за рулем служебного авто выехал на встречную полосу и вызвал лобовое столкновение. Жертвами стали сотрудник полиции и военный, а гражданская женщина получила тяжелые травмы.

20 июля в Киеве прокурор, имея почти два промилле алкоголя в крови, на большой скорости потерял контроль над авто и наехал на женщину на тротуаре. Пострадавшая скончалась в больнице. Дело взял под личный контроль генпрокурор Руслан Кравченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве пьяный водитель Volkswagen протаранил шесть припаркованных авто в Днепровском районе. Виновник ДТП пытался скрыться, однако его задержали неравнодушные свидетели аварии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.