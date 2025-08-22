В трех областях Украины разоблачены схемы уклонения от мобилизации: какое наказание грозит организаторам. Фото

В Николаевской, Черкасской и Черновицкой областях Украины раскрыли "бизнесменов", которые зарабатывали на уклонистах. Расследования ведутся в отношении шести фигурантов; всем подозреваемым грозит тюрьма.

Николаевщина

В этом регионе задержан 34-летний житель Одессы, который за 11 500 долларов предлагал военнообязанным организовать нелегальное пересечение государственной границы. Согласно сообщению Нацполиции, пунктом назначения была Молдова.

Мужчин перевозили в Одессу, размещали в квартирах, а дальше в контейнерах грузовиков должны были переправлять в иностранное государство.

Фигурант задержан с поличным, когда он получал 23 000 долларов за переправку двух "клиентов". Суд уже избрал организатору меру пресечения в виде содержания под стражей. Согласно ч. 3 ст. 332 УКУ, мужчине грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

Черкасщина

Как установило следствие, 33-летний подозреваемый через знакомых способствовал военнообязанным в оформлении медицинской документации с ложными сведениями. На основании этих справок уклонисты могли оформить вторую группу инвалидности.

За услуги делец просил 3000 долларов. Полицейские задокументировали два факта такой противоправной деятельности.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) УКУ. Санкция статей предусматривает конфискацию имущества, а также до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Еще один эпизод зафиксирован в Умани. Речь идет о злоупотреблении влиянием: заместитель декана одного из университетов пообещал местному жителю за 12 000 гривен повлиять на членов приемной комиссии для зачисления его на обучение.

Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УКУ, за что предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

"Досудебные расследования по всем эпизодам продолжаются. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к противоправным схемам", – добавила пресс-служба Нацпола.

Буковина

В Черновицкой области правоохранители "накрыли" очередную незаконную схему пересечения границы. Злоумышленники поспособствовали побегу почти сотни мужчин призывного возраста, каждый из которых заплатил им по 200 000 гривен.

Организовал нелегальный заработок 37-летний местный житель совместно с двумя знакомыми. В полиции рассказали, что нарушители находили подставных лиц, регистрировали их как субъектов хозяйствования, получали лицензии на международные перевозки и вносили соответствующие сведения в систему "Шлях". Далее дельцы искали "клиентов", транспорт и, после получения денег, переправляли их через государственную границу Украины в качестве водителей фиктивных ФЛП.

Организатору и сообщникам сообщено о подозрениях по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК. Проведены санкционированные обыски по месту жительства участников преступного сговора. Изъята документация, черновые записи, мобильные телефоны, денежные средства.

За незаконные сделки мужчинам грозит до девяти лет лишения свободы. По состоянию на 21 августа дальнейшие следственные действия продолжались.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Киеве правоохранители разоблачили кардиолога частного медцентра и его посредника, которые организовали схему уклонения от мобилизации. Стоимость услуг злоумышленников составляла 11 000 долларов.

