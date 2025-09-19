На Львовщине мужчина передавал заключенным наркотики, спрятанные в моркови: какое наказание ему грозит. Фото

Во Львовском районе полицейские задержали 34-летнего мужчину из Донецкой области, который поставлял наркотики в исправительную колонию. И что самое интересное – он передавал их в тюрьму в виде моркови.

Об этом рассказала полиция Львовской области. Как отмечается, злоумышленник сначала приобрел и "хранил с целью сбыта" психотроп PVP, а также метадон, бупренорфин и каннабис.

"В дальнейшем он расфасовал их в шесть свертков, которые поместил в две морковки, и вместе с другими продуктами питания переслал в одну из исправительных колоний Ровенской области", – рассказали правоохранители и показали, как это было.

Во время обыска по месту жительства фигуранта были обнаружены и изъяты другие наркотические и психотропные вещества. Изъятое отправлено на экспертизу.

Мужчине уже сообщили о подозрении в незаконном сбыте наркотических средств – ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали четырех злоумышленников, которые, по информации следствия, также причастны к сбыту наркотиков и психотропов. "Бизнесмены" ежемесячно зарабатывали на "товаре" 5 миллионов гривен, однако теперь подозреваемым грозят длительные сроки заключения.

Также в Киеве задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к сбыту наркотиков, в частности кокаина, пряча их в бутафорских музыкальных колонках. Во время обысков у злоумышленников изъяли "товара" на сумму около 16 млн гривен.

