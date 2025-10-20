Митрополиту РПЦ объявили подозрение из-за оправдания агрессии против Украины: распространял пропагандистские месседжи

Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины объявили подозрение представителю Российской православной церкви (РПЦ). Речь идет о митрополите Ставропольском и Невинномысском Кирилле (Леониде Покровском).

Детали сообщили на сайте ОГП 20 октября. В своих заявлениях церковный деятель открыто поддерживал агрессивные действия РФ в отношении Украины и распространял враждебные нарративы.

Что известно о деятельности митрополита Кирилла

По информации следствия, подозреваемый возглавляет Синодальный отдел Российской православной церкви по вопросам взаимодействия с вооруженными силами и правоохранительными органами РФ. Это подразделение выполняет роль идеологической поддержки действий российского военно-политического руководства и фактически является посредником между государством, церковью и армией.

"Покровский действовал в сговоре с главой русской православной церкви и другими представителями РПЦ, способствуя подчинению украинских епархий Москве", – говорится в сообщении.

Кроме того, он организовал систему информационного воздействия на верующих на ВОТ Украины, пропагандируя идеи "единства с Россией" и оправдывая оккупацию.

В частности, 1 октября 2022 года митрополит Кирилл записал видеообращение, в котором открыто поддержал вооруженную агрессию РФ против Украины. И на следующий день этот материал был опубликован на официальном YouTube-канале структурного подразделения РПЦ.

Летом 2023 года Покровский дал интервью российскому государственному агентству "РИА Новости", где повторял кремлевские тезисы о "справедливой" войне и военных-освободителях.

Следствие установило, что такими действиями подозреваемый способствовал врагу в подрыве суверенитета Украины, навязывал верующим искаженное видение причин и последствий войны и оправдывал российскую агрессию, прикрываясь религиозной деятельностью.

В Офисе генпрокурора отметили, что этот случай является подтверждением того, что оправдание войны не имеет никакого отношения к настоящей вере, а слово, сказанное от имени церкви, может превратиться в оружие в руках РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля СБУ сообщила о подозрении еще 14 высокопоставленным представителям русской православной церкви. Они способствовали захвату украинских церквей на временно оккупированных территориях, выполняя приказы кремлевского священного синода.

