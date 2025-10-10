Коррупция и незаконное использование военнослужащих: прокуратура разоблачила злоупотребления в нескольких воинских частях

Специализированные прокуратуры в сфере обороны продолжают разоблачать факты коррупции и незаконного использования военнослужащих. Недавно злоупотребления были выявлены в Восточном регионе – за использование подчиненных в собственных целях будут судить начальника квартирно-эксплуатационной службы одной из воинских частей региона

Видео дня

Всего в 2025 году были разоблачены различные незаконные схемы в четырех регионах. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Восточный регион

Сообщается, что Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона направила в суд обвинительный акт в отношении подполковника, который занимает должность начальника квартирно-эксплуатационной службы одной из воинских частей. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении от военной службы.

По данным следствия, в течение 2023–2024 годов подполковник систематически привлекал двух подчиненных военнослужащих к строительным и хозяйственным работам в своем доме в Донецкой области. Кроме того, они построили МАФ для торговли продуктами и уличной едой, которой занималась семья чиновника.

Его подчиненные фактически не выполняли своих служебных обязанностей, при этом получая полное денежное обеспечение – 2,18 млн грн и 2,21 млн грн соответственно. Общие убытки государству составили более 4,3 млн грн.

Подполковник также скрывал отсутствие подчиненных в части, способствуя их уклонению от несения военной службы.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляло Территориальное управление ГБР в городе Краматорске.

Другие разоблачения специализированных прокуратур в 2025 году

Южный регион

Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны расследует случаи, когда военные чиновники заставляли подчиненных строить объекты вместо выполнения служебных обязанностей.

Начат ряд уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины: злоупотребление властью (ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины) и превышение военных служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

В одном производстве уже сообщено о подозрении, еще три обвинительных акта передали в суд.

Центральный регион

Прокуроры разоблачили случаи, когда командиры воинских частей незаконно привлекали подчиненных к выполнению работ, не связанных с прохождением службы. Начаты уголовные производства по трем статьям Уголовного кодекса Украины: злоупотребление властью (ч. 2 ст. 364 УК Украины), превышение военными служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины) и пособничество в уклонении от военной службы путем обмана (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

В суд направлены два обвинительных акта, еще в одном производстве сообщено о подозрении.

Западный регион

Специализированная прокуратура расследовала случаи незаконного привлечения военнослужащих к выполнению работ, не связанных с прохождением военной службы, а также получение неправомерной выгоды, превышение и злоупотребление служебным положением со стороны военного командования. Начато уголовные производства по четырем статьям УК Украины: ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409.

В суд направлено 4 обвинительных акта, еще в 2 уголовных производствах расследование продолжается, лицам сообщено о подозрении. Общая сумма нанесенного государству ущерба превышает 9 миллионов гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!