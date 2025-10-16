Изготавливали и сбывали психотропы: в нескольких областях Украины разоблачили наркогруппы с миллионными оборотами. Фото и видео

Прокуратура вместе с правоохранителями пресекла деятельность наркогрупп, причастных к незаконному обороту психотропных веществ в Киеве, Николаевской и Одесской областях. Было проведено несколько спецопераций, в рамках которых было изъято более 18 кг наркотиков общей стоимостью более 11 млн грн.

Видео дня

Злоумышленники сбывали клиентам психотроп "Альфа-PVP" и амфетамин. Об этом сообщает Офис генерального прокурора и Национальная полиция Украины.

Киев

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева двум мужчинам – 26-летнему гражданину Туркменистана и 45-летнему жителю Днепропетровщины – сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение и перевозка с целью сбыта особо опасного психотропного вещества, совершенного по предварительному сговору группой лиц).

Было установлено, что подозреваемые хранили и перевозили с целью сбыта 13 кг психотропного вещества "Альфа-PVP" ориентировочной стоимостью более 6 млн грн. Их задержали после проверки автомобиля, во время которой изъято 8 кг психотропных веществ. Еще 5 кг обнаружено в тайнике, координаты которого хранились в телефоне одного из задержанных.

Злоумышленники сбывали запрещенные вещества на территории Киева путем "мастер-кладов" – оптовых партий, которые они в виде "закладок" прятали в парках и скверах.

Согласно санкции статьи задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Николаевская область и Одесса

Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры сообщено о подозрении четырем лицам, которые занимались изготовлением и сбытом амфетамина. Им тоже инкриминируется ч. 3 ст. 307 УК Украины.

По данным следствия, 43-летний житель Одессы организовал три нарколаборатории в Одессе и Баштанском районе Николаевской области. Кроме него в преступную группу входило двое мужчин 40 и 44 лет и 31-летняя женщина.

Ежемесячно они изготавливали более 20 кг амфетамина, который сбывала клиентам в двух областях. Наркотики пересылали клиентам по почте или передавали из рук в руки.

Во время обысков изъяты амфетамин, прекурсоры, каннабис, оборудование, средства и автомобили на сумму более 5 млн грн. Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к изготовлению наркотиков и психотропов, а также к их сбыту на территории Киевской и Полтавской областей. Во время обысков у них изъяли "товара" на более чем 3,5 миллиона гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!