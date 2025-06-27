ГБР разоблачило командира батальона на незаконной выплате почти миллиона боевых. Фото

В Донецкой области командир батальона одной из воинских частей организовал незаконную выплату боевых надбавок военным, которые находились в тылу, на сумму почти 1 млн гривен. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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Об этом сообщили на официальном сайте Государственного бюро расследований в пятницу, 27 июня. Отмечается, что в 2023 году в течение трех месяцев трое военнослужащих батальона получали дополнительное денежное вознаграждение за якобы выполнение боевых задач в районе проведения боевых действий.

Однако фактически военные находились в тылу.

По данным следствия, командир батальона лично выдавал заведомо ложные документы, на основании которых осуществлялось начисление "боевых". В результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб на почти 1 млн гривен.

В ГБР добавили, что чиновнику сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, внесении ложных сведений в официальные документы и выдаче заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Ранее сообщалось, что сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего чиновника одного из правоохранительных органов Ровенской области. Подозреваемый требовал со своих подчиненных деньги за исключение их из списков на командировку в зону проведения боевых действий.

За 5 тысяч долларов правоохранитель обещал помочь с отменой командировки на фронт на шесть месяцев.

Такод ранее стало известно, что сотрудники СБУ и ГБР разоблачили "крота" среди военных, который наводил российские удары по Силам обороны. Он передавал врагу координаты ударов по позициям воинской части, в которой сам проходил службу.

Как сообщал OBOZ.UA, на Днепропетровщине разоблачили депутата облсовета, которая фиктивно проходила службу в рядах ВСУ. Она "служила" в части своего знакомого на нескольких разных должностях и за это время незаконно получила выплат на более 200 тысяч гривен.

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