На Ривненщине чиновник организовал поборы с коллег за избежание службы в районе боевых действий и поплатился: детали дела

Детективы Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего чиновника одного из правоохранительных оранов Ривненской области. Подозреваемый требовал со своих подчиненных деньги за исключение их из списков на командировку в зону проведения боевых действий.

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Схема действовала минимум с июля 2023-го, за уплаченную "дань" правоохранители получали полгода в тылу. Об этом говорится в официальном сообщении ГБР.

"Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего чиновника одного из правоохранительных органов Ривненской области, который брал деньги с коллег за исключение их из списков на командировку в район проведения боевых действий. Обвинительный акт направлен в суд", – указано в сообщении.

Как установило следствие, преступная схема действовала минимум с июля 2023 года.

"За 5 тысяч долларов США правоохранитель обещал помочь с отменой командировки на фронт на шесть месяцев. В реализации преступной схемы ему помогала родственница-пенсионерка, которая имела связи среди военного руководства. Именно через нее вносились изменения в соответствующие распорядительные документы", – рассказали в ГБР.

У родственницы организатора схемы также был ряд сообщников. Они искали желающих избежать поездки в район боевых действий. Материалы в отношении этих лиц выделены в отдельное уголовное производство.

Разоблачить схему правоохранителям помог один из коллег ее организатора. Правоохранитель принципиально отказался платить взяточнику – и уехал в командировку на фронт. Когда же вернулся – получил прозрачный намек: не заплатит – снова окажется в списках. После этого мужчина обратился с заявлением в ГБР.

"Фигурант дела уволился со службы после того, как сам получил направление на Восток, ссылаясь на статус многодетного отца. Сейчас он полностью признал свою вину. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием с целью получения неправомерной выгоды. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", – отметили в Госбюро расследований.

Там добавили, что процессуальное руководство осуществляет Ривненская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники СБУ и ГБР разоблачили "крота" среди военных, который наводил российские удары по Силам обороны.

Вражеский агент передавал врагу координаты ударов по позициям воинской части, в которой сам проходил службу. В частности, он разглашал данные о личном составе подразделения, расположении объектов и военной техники. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

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