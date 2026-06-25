ЕСПЧ вынес решение по делу об увольнении бывшего председателя Конституционного суда Украины: к какому выводу пришли

Европейский суд по правам человека признал нарушение прав бывшего председателя Конституционного суда Украины Станислава Шевчука в деле об его увольнении в 2019 году. Суд пришел к выводу, что рассмотрение дисциплинарного дела проходило с участием судей, которые сами инициировали данное производство.

Видео дня

При этом решение об увольнении основывалось на нормах, примененных без достаточной ясности и предсказуемости. ЕСПЧ обнародовал решение по делу "Шевчук против Украины" (заявление № 474/21).

Рассмотрение жалобы и конфликт интересов

В ходе рассмотрения жалобы суд в первую очередь проверял, соответствовала ли процедура увольнения гарантиям справедливого судебного разбирательства, предусмотренным статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В решении отмечается, что двое судей Конституционного суда не только выдвинули основные обвинения против Шевчука и инициировали производство в отношении него, но и участвовали в работе комиссии, которая рассматривала эти обвинения, а также проголосовали за окончательное решение о его увольнении.

Беспристрастность и правовая определенность

Такая ситуация вызывает обоснованные сомнения в беспристрастности органа, принимавшего решение. Не менее важным является отсутствие на тот момент процедур, которые позволяли бы заявить отвод таким судьям или требовали бы их самоотвода. В итоге Страсбургский суд признал нарушение статьи 6 Конвенции из-за несоблюдения требования о рассмотрении дела независимым и беспристрастным судом.

Административная роль обвиняемого

Отдельно ЕСПЧ рассмотрел вопрос о соответствии освобождения Шевчука статье 8 Конвенции, которая гарантирует право на уважение частной жизни. Вмешательство в карьеру судьи такого уровня влияет на его профессиональную репутацию и частную жизнь, поэтому должно быть надлежащим образом обосновано законом.

Конституционный суд Украины сослался на формулировки о "существенном дисциплинарном проступке" и "грубом или систематическом пренебрежении обязанностями", однако не пояснил, какие именно действия Шевчука подпадают под эти критерии. Кроме того, все обвинения касались его деятельности в качестве председателя Конституционного суда, тогда как дисциплинарное производство завершилось увольнением с должности судьи.

Однако национальное законодательство фактически не предусматривало механизма досрочного отстранения председателя Конституционного суда без его собственного заявления об отставке. В результате это могло стать одной из причин использования дисциплинарной процедуры, предназначенной для судей, для решения вопроса о его пребывании на административной должности.

Учитывая это, суд пришел к выводу, что толкование и применение украинского законодательства в деле Шевчука не соответствовали требованиям ясности и предсказуемости, а следовательно, вмешательство не было осуществлено "в соответствии с законом". В связи с этим было установлено нарушение статьи 8 Конвенции.

Статья 10 и исход дела

В то же время ЕСПЧ отклонил жалобу заявителя по статье 10 Конвенции о свободе выражения мнения, указав, что его увольнение былосвязано с общей оценкой деятельности на посту председателя Конституционного суда, а не только с отдельными высказываниями. Суд присудил Станиславу Шевчуку 2 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда и отказал в удовлетворении требований о возмещении материального ущерба.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению дело лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко, адвокаты подали еще две жалобы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!