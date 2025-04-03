Экс-судье Чаусу уменьшили срок заключения: сколько он пробудет за решеткой

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины частично удовлетворила апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, ранее признанного виновным в просьбе предоставить неправомерную выгоду в сумме 100 тыс. долларов США. В частности, АП ВАКС отменила предыдущий приговор и вынесла новый, которым экс-судье Чаусу уменьшили срок заключения.

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Как сообщает Антикоррупционная спецпрокуратура, Чаусу назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в судебной ветви власти сроком на 3 года, и с конфискацией имущества. АП ВАКС приняла решение 3 апреля 2025 года.

Напомним, что согласно предыдущему приговору ВАКС, который был вынесен летом 2023 года, Чаус был приговорен к 10 годам лишения свободы.

"Заслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции частично поддержал позицию стороны защиты и обвинения, в частности доводы прокурора об отсутствии провокации со стороны правоохранительных органов", – сообщили в САП.

Однако и этот приговор может быть обжалован (в кассационном порядке в Верховном суде) в течение трех месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ с 2016 года расследовала уголовное производство по факту вымогательства и получения Чаусом большой взятки. Как известно, деньги судья зарыл на огороде в банках.

Когда Соломенский районный суд Киева принял решение об аресте квартиры и автомобиля Чауса, бывший судья сбежал, сначала в оккупированный Крым, а оттуда – в Молдову.

Однако молдавский суд несколько раз отказывал в предоставлении Чаусу политического убежища.

Уже в апреле 2021 года Чаус был похищен из Молдовы. Впоследствии он нашелся в селе в Винницкой области.

Как отмечала прокуратура Молдовы по факту расследования по делу о похищении Чауса, в материалах дела есть данные о представителях силовых структур Украины.