Черненко заявил о подготовке новых обысков в городских службах и среди волонтеров в Киеве

В ближайшие дни в Киеве могут снова состояться массовые обыски и вручения подозрений. Ожидается, что силовики нанесут визиты не только к городским службам и ближайшему окружению мэра, но даже к волонтерским и благотворительным организациям, которые помогают столице получать помощь от европейских партнеров.

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Об этом сообщил народный депутат VIII созыва Александр Черненко.

"По моей информации, в ближайшее время возможны массовые проверки и обыски на коммунальных предприятиях, в городских службах, структурах КГГА, в ближайшем окружении мэра, его команды и среди людей и волонтеров. Так, кроме уже традиционного давления на коммунальные предприятия и службы правоохранители могут ориентироваться на давление против волонтерской среды и благотворительных фондов, которые сотрудничали с городом и помогали столице и ВСУ в условиях войны", – написал Александр Черненко.

В частности, по его информации, под чрезмерным вниманием силовиков может оказаться БФ "Сердце Украине". Силовики готовят ему подозрение из-за истории с 32 автобусами, которые были предоставлены Германией фонду в рамках гуманитарной помощи, привезены в Украину и бесплатно переданы Киеву.

"Эти автобусы стоят на балансе коммунального предприятия и ежедневно перевозят работников служб, которые обеспечивают жизнедеятельность столицы и разбор завалов после российских атак. То есть сначала волонтеры находят помощь для города, организовывают логистику, привозят транспорт, передают его громаде. А потом кто-то пытается превратить это в криминальную историю", – возмущается экс-нардеп.

Он подчеркивает, что это уже не просто политическая борьба против мэра, а удар по жизнедеятельности столицы, по международной помощи и поддержке ВСУ. А настоящая цель – попытка отвлечь внимание общества от коррупционных скандалов в верхушке власти.

"Когда у центральной власти накапливаются собственные коррупционные скандалы, очень удобно попытаться перебить повестку дня атакой на Киев. Но в условиях войны такие игры могут иметь очень опасные последствия", – предупреждает Черненко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что с 2019 года против представителей столичной власти было возбуждено 1600 уголовных дел. При этом только 8 из них дошли до суда, а судебные приговоры получили вообще всего 2 дела.