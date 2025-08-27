Более 300 украинских военных, участвовавших в боях на Курщине, в РФ осудили за 'терроризм'

Суд в России вынес приговоры по статье "террористический акт" в отношении 305 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые участвовали в боевых действиях в Курской области. Среди осужденных 290 человек – это военнопленные, а еще 15 приговоров вынесли заочно.

Среди последних большинство "приговоренных" – не украинцы, в списке есть граждане США, Перу, Парагвая, Грузии, Литвы и Дании. Из осужденных иностранцев больше всего граждан Грузии – их шестеро. Всех иностранных граждан РФ дополнительно обвинила в "наемничестве". Об этом сообщают аналитический центр Кирилла Парубца и The Insider.

Чаще всего украинских военнослужащих в РФ обвиняют в "незаконном пересечении границы", "блокировании населенного пункта", "препятствии эвакуации".

Всего известно о 525 военнослужащих ВСУ, попавших в плен в Курской области. Более 50% из них уже получили приговоры в России, еще семь военнослужащих Украине удалось обменять. Из оставшихся 228 человек четверо точно находятся под следствием, насчет остальных достоверно не известно, заведены ли против них дела или они содержатся как обычные военнопленные.

Какие сроки в РФ дают украинским пленным

Сроки заключения, которые 2-й Западный окружной военный суд назначил воинам Сил обороны, попавшим в плен на Курщине, составили от 13 до 28 лет, а в одном из случаев – пожизненное лишение свободы. Средний срок назначенного реального наказания составил 15,7 лет лишения свободы.

Всем осужденным мужчинам первые несколько лет срока назначили отбывать в тюрьмах – учреждениях с максимальным уровнем изоляции, после чего их переведут в "более свободные" колонии строгого режима. Ни одного оправдательного приговора вынесено не было.

В The Insider отметили, что дела против наших пленных рассматривают в ускоренном порядке. Среднее время от поступления дела в суд до оглашения приговора в делах украинских военнослужащих составляет 43 дня. При этом в 2025 году средний срок рассмотрения дел террористической направленности в судах РФ составил 99 дней.

"Следствие в отношении украинских военнослужащих, попавших в плен в Курской области, тоже идет быстрее обычного. Средний срок от момента предъявления обвинений до передачи дела в суд составил 5,5 месяца. При этом, как правило, для других дел, связанных с терроризмом, этот срок составляет от 12 до 18 месяцев", – сказано в статье.

Эти приговоры российский суд начал выносить в декабре 2024 года – в тот месяц были осуждены двое пленных. В январе 2025 года – семеро, а в феврале – уже 22. С тех пор каждый месяц осуждают не менее 35 военнослужащих ВСУ, попавших в плен в Курской области. Пиковым месяцем стал апрель 2025 года – тогда было осуждено 58 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, за июнь текущего года в России 60 украинским военнопленным российские суды вынесли приговоры. При этом 49 из них фактически осуждены за переход границы со страной-агрессором во время Курской операции ВСУ. Но кроме этого, на украинских пленных в РФ "вешают" и свои нераскрытые убийства.

