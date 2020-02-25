НЕРУХОМІ. Проверено экспертами: в Украине запустился новый ресурс по обзору новостроек

Фактически ранее единой платформы, где украинцы могли узнать о новостройках, актуальных предложениях от застройщиков, проблемных объектах недвижимости, а также получить экспертную оценку специалистов о ЖК – не существовало. Теперь же всю эту информацию можно будет найти на одном интернет-ресурсе НЕРУХОМІ.

Подробнее о ресурсе, запуск которого состоялся в январе этого года на базе портала OBOZREVATEL, рассказала СЕО проекта НЕРУХОМІ Ирина Городецкая.

"Сейчас предостаточно мест, где можно посмотреть картинки строящихся объектов, а вот то, чего действительно не хватает на рынке – это экспертизы в интересах покупателя и инвестора. Поэтому, кроме всей привычной информации об украинских застройщиках и объектах строительства, на ресурсе НЕРУХОМІ также будут размещаться уникальные материалы команды экспертов, оценки, рейтинги и полезные статьи на тему недвижимости. Будем простым языком рассказывать о всех важных нюансах, касающихся первичного жилья. Мы хотим создать единую площадку, которая будет способствовать развитию рынка недвижимости, сделает его "прозрачнее" и понятнее для украинцев", – сказала Ирина Городецкая.

НЕРУХОМІ

По ее словам, команда проекта разработала авторскую систему рейтинга новостроек, результаты которой будут отображаться на ресурсе вместе с экспертной оценкой относительно каждого ЖК. Система оценивает важные для комфорта и качества жизни характеристики жилых комплексов, а также позволяет быстро и удобно сравнивать объекты, выделяя именно те аспекты, которым обязательно стоит уделить внимание при принятии решения о покупке жилья.

"Подавляющее большинство украинцев привыкли покупать жилье, полагаясь на удачу, свое внутреннее чутье или же по принципу "как все". Впоследствии многие становятся невольными участниками строительных афер и теряют свои инвестиции либо получают не то, что хотели. Важно изучить "изнанку": разрешительную документацию, рейтинг застройщика, проверить нет ли проблем с сооружаемым объектом. Обо всем об этом можно будет узнать с помощью нашего ресурса", – добавила Ирина Городецкая.

Как сообщили представители компании, в данный момент на сайте нового проекта уже работают такие инструменты, как рейтинг и карта 3D-моделей объектов, а также размещена информация о всех жилых комплексах Киева, Киевской области и Одессы.

Кроме того, постепенно НЕРУХОМІ планируют “включать” и другие экспертные продукты, тем самым углубляя оценку. В перспективе материалы будут размещаться в различных форматах и каждый сможет выбрать тот, который подходит именно ему.

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