Розумні будинки, коворкінги, онлайн-замки, автоматичний клімат та освітлення, комбіновані райони - розвиток технологій провокує серйозні зміни у нерухомості, багато з яких вже зовсім скоро можуть стати масовими.

Двадцять років тому будинок Біла Гейтса вважався еталоном технологічності. Там у кімнатах автоматично вмикалось світло та обиралась комфортна температура, а фонова музика виставлялась відповідно до переваг, які вказував гість.

Сьогодні подібні рішення доступні широкому загалу, а вартість їх впровадження у середньо-статистичній українській квартирі може коливатись від декількох сотень до тисяч доларів. І хоча вони досі не стали масовими, все зміниться вже найближчим часом. Карантин та зростаючі вимоги до житла підштовхують девелоперів вийти на ринок технологій у нерухомості.

Одна з таких технологія, що вже частково доступна у деяких українських новобудовах – це системи розумного будинку, які охоплюють всю багатоповерхівку або навіть їх комплекс. Сюди можуть входити безпекові компоненти – датчики руху, пожежні сповіщувачі, камери. Також смарт-системи включають різноманітні елементи комфорту, серед яких кліматичні установки, автоматичне світло та навіть розумні лічильники.

Вже сьогодні деякі мешканці будинків із розумними системами можуть не "знімати" щомісяця показання лічильників та не передавати їх постачальникам електрики або води. Натомість кожен лічильник самостійно передає дані у відповідні служби, які далі формують платіжки. З урахуванням темпів розвитку банківського сектора, можливо, зовсім скоро можна буде встановити також автоматичну оплату. Щоб гроші просто списувались з рахунку кожен місяць, а людина тільки отримувала сповіщення та квитанції на електронну пошту.

Також розумні будинки можуть надавати можливість економити фінансові витрати. В автомобілях нормою давно стали системи клімат-контролю. На відміну від кондиціонера, який просто постачає повітря заданої температури, клімат-контроль обирає сценарій роботи відповідно до цільового показника та ситуації "за бортом". Так само розумний будинок, в якому власник встановив температуру 22 градуси, буде по-різному досягати її взимку, влітку, а також навіть в залежності від часу дня та режиму активності господаря. Якщо взимку вночі ви полюбляєте спати в прохолодному приміщенні, то опалення можна навіть зовсім вимкнути з 23 години вечора до 6 години ранку. Потім, за півгодини до пробудження, увімкнути його на повну інтенсивність у спальні та ванній кімнаті, і лише частково на кухні – адже снідати ви вийдете вже повністю одягнутими.

Ймовірно, зовсім скоро обов’язковими елементами стануть розумні освітлення та двері. Коли, наприклад, будь-яке відкриття замка на вхідних дверях, якщо власник знаходиться не в квартирі, буде призводити до сповіщення на його телефон. Цікавими є проекти відео-замків на домофонах. Після його встановлення, людина не буде носити ключі, а кожного відвідувача скануватиме камера, як зараз роблять майже всі телефони - тобто зображення будь-якого мешканця або гостя буде збережено на випадок потенційної проблемної ситуації.

Можливо, розумні домофони також навчаться працювати зі службами доставки – пропускати кур’єрів, слідкувати за переміщенням у будинку, часом, який вони проводять всередині та іншими показниками.

Сучасні технології впливають не лише на експлуатацію житлових квартир, але також дають можливість знайти відповіді на нові запити, які об’єктивно складаються у суспільстві. Вже зараз щонайменше 20% компаній говорять про те, що повністю або частково перейдуть на віддалений режим роботи навіть після закінчення епідемії. Це означає, що принаймні для частини людей, будинок стане не тільки місцем проживання, але також місцем роботи. Отже, такі люди будуть обирати варіанти, де до звичних опцій загальної території – дитячих та спортивних майданчиків і зеленої зони, забудовник також запропонує місця для праці та кімнати для переговорів.

Коворкінги стануть інтегрованими в майбутні житлові комплекси – у вигляді декількох окремих кімнат або навіть цілого поверху. Звичайно, в таких місцях забудовник буде змушений максимально подбати про якісний та швидкий інтернет, хорошу шумоізоляцію та зручні меблі. Це зовсім новий тренд, але він буде набирати оберти. Його поширення стане найбільшим інтенсивним у масовому на сьогодні сегменті "комфорт", а також у бізнес-класі. Саме там обирають квартири молоді професіонали, фахівці з інформаційних технологій та представники креативної спільноти, які точно не втратять роботу, проте активніше почнуть працювати із власної домівки.

Оскільки сучасні технології дозволяють нам виконувати робочі обов’язки не лише з офісу, також зростуть вимоги до навколишньої інфраструктури. Наприклад, якщо раніше людина могла не мати біля будинку хорошого спортзалу, зате компенсувала це наявністю фітнес-центра поруч з офісом, то сьогодні для багатьох містян будинок стане основною точкою активності. Отже, виграють ті забудовники, які будуть пропонувати покупцям якомога ширший перелік сервісів на території комплексу або поруч із ним. З переходом на віддалену роботу, до нас органічно прийдуть пішохідні квартали та будь-які об’єкти інфраструктури, які на сьогодні знаходяться далі 10-15 хвилин прогулянки, і тому потраплять у "сліпу зону".

Звідси ще один тренд, який, фактично, ініційований саме розвитком технологій – це багатофункціональні райони. Вже зараз мешканцям великих міст очевидно, що розподіл на "спальники" та діловий центр не є оптимальним. Він спричиняє затори, бо збільшує середню відстань, яку кожна людина має подолати до місця роботи.

Натомість поєднання будинків, офісів, коворкінгів, спортивних залів, шкіл, дитячих садків та об’єктів медичного обслуговування на відстані до 15 хвилин пішої прогулянки від будинків – очевидна вимога комфорту. Знову ж таки, не всі райони зможуть одночасно стати такими. Проте в сегменті нового житла, саме це буде серйозною перевагою та важливим фактором для покупців.

Сучасні технології все швидше проникають у сегмент житлової нерухомості. Розумні будинки, комбіновані райони, інтегровані коворкінги, домофони з камерами та спеціальним режимом пропуску кур’єрів служб доставки – це нова реальність, яка буде врахована девелоперами у масовому сегменті вже найближчим часом.

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