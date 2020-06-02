Реконструкция системы отопления дома и установка индивидуального учета тепла позволила самым экономным владельцам квартир в херсонском ОСМД "Лавренева, 22" уложиться в 30 грн за кв. м. за весь отопительный сезон.

Прибор-распределитель тепла и радиаторный терморегулятор

Девятиэтажный дом 1975 года застройки до реконструкции системы отопления имел типичные для большинства домов старой застройки проблемы: горячие батареи при теплой погоде, высокие платежки, неравномерное прогревание дома, когда одни квартиры недогреты, а другие перегреты, и тому подобное.

Платить только за потребленное тепло и определять температуру в отдельных комнатах долго считалось невозможным для владельцев квартир в домах с вертикальной системой отопления, которыми оборудованы большинство многоквартирных домов в Украине.

Впрочем, недавно появилась возможность устанавливать на батареи специальные приборы-распределители тепловой энергии, которые снимают проблему с индивидуальным учетом. Прибор-распределитель не является обычным теплосчетчиком, он устанавливает долю потребляемого квартирой тепла. Поэтому, чтобы индивидуальный учет заработал, не менее 50% всех отопительных приборов (батарей) в доме должно быть оснащено такими приборами.

Индивидуальный учет определяет фактическое количество потребленного тепла. Если в доме устаревшая система отопления с высокими теплопотерями, начисления будут высокими. Поэтому, чтобы обеспечить комфорт и низкие расходы на отопление, херсонское ОСМД "Лавренева, 22" начало с реконструкции системы отопления.

В первую очередь ОСМД установило индивидуальный тепловой пункт (ИТП), который автоматически, в зависимости от погодных условий, регулирует количество тепла, получаемое дом. Это позволяет в теплые дни не платить за перегретые батареи.

Как работает ИТП

Далее – сбалансировали систему отопления, установив на каждом стояке специальный балансировочный клапан Danfoss. Они ограничивают перерасход теплоносителя на отдельных стойках и таким образом позволяют равномерно прогревать весь дом. Последним шагом стала установка поквартирного учета и радиаторных терморегуляторов. Именно терморегуляторы позволяют устанавливать и автоматически поддерживать определенную температуру в каждой комнате и, следовательно, напрямую влиять на стоимость отопления своей квартиры.

На весь процесс реконструкции системы отопления, стартовавший летом 2018 года, у ОСМД ушло около одного года. Благодаря участию в государственных и местных программах поддержки энергоэффективных мероприятий, стоимость всех работ в пересчете на одну квартиру составила около 7,5 тыс. грн. Эту сумму владельцы квартир выплачивали постепенно. Поквартирный учет и регулирование установили у себя 94 из 108 владельцев квартир.

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