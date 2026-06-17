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На мероприятии Forbes Development с участием DIM Group обсудили будущее украинского девелопмента

Мария Шевчук
Недвижимость
2 минуты
339
Конференция Forbes Development
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11 июня в ресторанном комплексе Mayachok Event Hall состоялась конференция Forbes Development.

Мероприятие собрало девелоперов, архитекторов, инвесторов, а также представителей власти, которые обсудили новую демографическую карту Украины, реформы градостроительства, конкуренцию громад за инвестиции и роль государства в создании условий для развития территорий.

От компании DIM в качестве спикера в мероприятии приняла участие финансовый директор Галина Ким. Она выступила модератором панельной дискуссии "Свежий взгляд: украинские условия для девелопмента через призму иностранного опыта".

От компании DIM в качестве спикера в мероприятии приняла участие финансовый директор Галина Ким

На панели рассматривались кейсы зарубежных коллег о том, как принимается решение о строительстве в стране, где идет война, и чем отличается иностранный подход к девелопменту от украинского:

  • американской компании White Star Real Estate, которая с 1997 года реализовала более 50 девелоперских проектов в Центральной и Восточной Европе, а в июле 2025 года подписала меморандум с UkraineInvest и Бучанским горсоветом о строительстве индустриально-логистического парка Bucha Techno Garden площадью 41 гектар. Инвестиции – 200 млн евро.
  • Австрийской компании iC consulenten, которая более 10 лет консультирует международные донорские проекты в Украине (ЕБРР, IFC, KfW, USAID). Они оценивают, соответствует ли проект международным стандартам и получит ли он финансирование.

Ключевыми выводами конференции стали:

  • Украина стареет быстрее, чем любая другая страна.Поэтому сейчас одним из главных вызовов для рынка жилья является демографический кризис.
  • Чтобы привлечь международного инвестора, девелопер должен стать понятным для него. Это требует новых стандартов прозрачности и управления.
  • Программа "еОселя" – основной драйвер, поддерживающий рынок, но не может делать это постоянно, поэтому нуждается в новой модели финансирования.
  • Пока наши города работают в ручном режиме и не имеют системной жилищной политики и современных градостроительных норм, масштабирование рынка невозможно.
  • Качество городской среды и общественных пространств напрямую влияет на стоимость недвижимости и инвестиционную привлекательность городов. Город – это не здания, а пространство между ними

Участие DIM Group в профессиональных дискуссиях такого уровня – это прекрасная возможность принять участие в формировании видения будущего украинского девелопмента.

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