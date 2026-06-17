На мероприятии Forbes Development с участием DIM Group обсудили будущее украинского девелопмента

11 июня в ресторанном комплексе Mayachok Event Hall состоялась конференция Forbes Development.

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Мероприятие собрало девелоперов, архитекторов, инвесторов, а также представителей власти, которые обсудили новую демографическую карту Украины, реформы градостроительства, конкуренцию громад за инвестиции и роль государства в создании условий для развития территорий.

От компании DIM в качестве спикера в мероприятии приняла участие финансовый директор Галина Ким. Она выступила модератором панельной дискуссии "Свежий взгляд: украинские условия для девелопмента через призму иностранного опыта".

На панели рассматривались кейсы зарубежных коллег о том, как принимается решение о строительстве в стране, где идет война, и чем отличается иностранный подход к девелопменту от украинского:

американской компании White Star Real Estate, которая с 1997 года реализовала более 50 девелоперских проектов в Центральной и Восточной Европе, а в июле 2025 года подписала меморандум с UkraineInvest и Бучанским горсоветом о строительстве индустриально-логистического парка Bucha Techno Garden площадью 41 гектар. Инвестиции – 200 млн евро.

Австрийской компании iC consulenten, которая более 10 лет консультирует международные донорские проекты в Украине (ЕБРР, IFC, KfW, USAID). Они оценивают, соответствует ли проект международным стандартам и получит ли он финансирование.

Ключевыми выводами конференции стали:

Украина стареет быстрее, чем любая другая страна.Поэтому сейчас одним из главных вызовов для рынка жилья является демографический кризис.

Чтобы привлечь международного инвестора, девелопер должен стать понятным для него. Это требует новых стандартов прозрачности и управления.

Программа "еОселя" – основной драйвер, поддерживающий рынок, но не может делать это постоянно, поэтому нуждается в новой модели финансирования.

Пока наши города работают в ручном режиме и не имеют системной жилищной политики и современных градостроительных норм, масштабирование рынка невозможно.

Качество городской среды и общественных пространств напрямую влияет на стоимость недвижимости и инвестиционную привлекательность городов. Город – это не здания, а пространство между ними

Участие DIM Group в профессиональных дискуссиях такого уровня – это прекрасная возможность принять участие в формировании видения будущего украинского девелопмента.